Besondere Hunde suchen besondere Herrchen

Sinzheim - Rita Brand vom Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung hat immer etwas zu erzählen. Oft sind es traurige Geschichten, die aber zum Glück für die Tiere häufig ein glückliches Ende finden. So wie im Fall eines jungen ausgesetzten Hängebauchschweins. Da staunten selbst die Mitglieder der Werksfeuerwehr von Daimler-Benz in Rastatt nicht schlecht, als sie das auf dem Werksgelände ausgesetzte, etwa sechs Wochen alte Borstenvieh vor etwa zwei Monaten einfangen mussten.

Zwölf Hunde und sieben Katzen, eine Landschildkröte und ein Wellensittich hoffen momentan auf dem Tierhof auf eine Vermittlung oder darauf, dass ihre Besitzer sie suchen.

Das Hängebauchschweinchen Steffie hat inzwischen ein neues Zuhause auf dem Tierhof bei einer dort auf dem Gnadenhof lebenden großen Artgenossin gefunden. Der Partner von Hängebauchschwein Lucy war vor etwa einem Jahr gestorben, nun hat sie Steffie als ihr Baby angenommen. "Wir wollten eigentlich keins mehr", sagt Rita Brand, aber Hängebauchschweine sollten nicht allein gehalten werden. So hat Lucy nun Gesellschaft bekommen.

Die abzugebenden Hunde seien jeder für sich eine Persönlichkeit, das heiße aber auch, dass ihre neuen Herrchen oder Frauchen Erfahrung und Geduld mitbringen müssten, erklärt Rita Brand. Die Hunde müssten zudem auf dem Tierhof alle einzeln gehalten werden, da sie sich untereinander nicht vertragen würden. "Fast alle haben ihren Herrchen gegenüber einen starken Beschützerinstinkt gezeigt."

Der fünfjährige Rocky, ein Schäferhund-Bordercollie-Mix, war vor einem Geschäft angebunden und erhielt zum Spielen eine Frisbee-Scheibe. Als sein Frauchen zurückkam, biss er sie in die Hand. Die Hundehalterin fuhr daraufhin ins Krankenhaus, ließ Rocky dort und wollte ihn auch später nicht mehr. "Es war sehr schwer, den Hund dort wegzumachen", erinnert sich Rita Brand an den Fall. Er horche gut, gehe gut bei Fuß, sei sehr verspielt und verschmust und schwimme gerne. "Rocky ist ein toller Hund, wenn man mit ihm umgehen kann", lautet Brands Urteil. Auch Tierpflegerin Jacqueline Grimm lobt den Hund. Sie komme sehr gut mit ihm zurecht. Man habe ihn auf dem Tierhof inzwischen an einen Maulkorb gewöhnt.

Sammy, ein drei Jahre alter Maremmano-Mischling, bellt sich wie sein Nachbar, der einjährige Rottweilermischling, die Seele aus dem Leib, als Fremde in die Nähe des Zwingers kommen. Sie hoffen, wie auch die dreifarbige, sechs Jahre alte Mischlingshündin Yorka, auf ein eigenes Körbchen bei kompetenten Hundeliebhabern. In ihren Kreis zählt auch die zurückhaltende zweijährige Kira, die sehnsüchtig durch die Gitterstäbe schaut. Beggi, ein Cocker-Labrador-Mix, ist schon knapp zehn Jahre alt und kommt aus Tschechien. Eine Familie hatte sie von dort mitgebracht und nach zwei Tagen im Tierheim abgegeben, weil es mit ihr und den zwei vorhandenen Katzen nicht auf Anhieb klappte. "Sie ist sehr menschenbezogen und eine Schmusebacke", so die Leiterin des Tierheims. Sie brauche eine enge Beziehung zu ihrem Menschen und liebe Ausläufe auf Wiesen.

Rita Brand ist es unerklärlich, warum die Zahl der Hunde, die schwieriger zu handhaben sind, zunimmt. "Ich weiß nicht, was in den Familien passiert." Vielleicht hätten die Menschen sich früher mehr Zeit mit den Tieren genommen, sich mehr mit ihnen abgegeben, vermutet sie. Sie hätten selbst bei Hundetrainer angefragt, um sich und den Tieren zu helfen. Aufgefallen sei ihr auch, dass manche Tierbesitzer zwei Tage vor einem geplanten Urlaub bei ihr anriefen und nach einem Pensionsplatz fragten. "So kurzfristig sind diese aber nicht verfügbar", erklärt sie. "Mir ist himmelangst, was mit denen passiert", stellt sie sich das Schicksal der Bellos vor, wenn sie nirgends unterkommen können.

Aufgrund der Einzelzwingerhaltung können die Tierschützer momentan weniger Hunde aufnehmen als früher, was sich auch finanziell auswirkt. Die Einnahmen seien zurückgegangen, sagt Rita Brand, (07221) 276261.