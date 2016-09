Weiter freie Fahrt für Kutschen Baden-Baden (hol) - Die Pferdekutschen, die vor allem am Wochenende häufig im Stadtbild zu sehen sind, dürfen auch während der Bauarbeiten auf dem Leopoldsplatz die Lichtentaler Allee nutzen. Das sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter auf BT-Nachfrage. (hol) - Die Pferdekutschen, die vor allem am Wochenende häufig im Stadtbild zu sehen sind, dürfen auch während der Bauarbeiten auf dem Leopoldsplatz die Lichtentaler Allee nutzen. Das sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter auf BT-Nachfrage. Das gelte übrigens auch für die City-Bahn, die täglich sieben Mal bis zu 50 Touristen vom Busparkplatz in der Eisenbahnstraße bis zum Merkurwald und zurück transportiert und dabei ebenfalls auf der Hin- und Rückfahrt jedesmal durch die Allee rollt. BT-Leser hatten nachgefragt, ob die beiden touristischen Transportmöglichkeiten während der Bauzeit auf dem Leopoldsplatz wegfallen müssen. Sie hatten Bedenken, weil während der zwei Jahre währenden Bauarbeiten im Herzen der Stadt täglich mehr als 600 Busse durch die Allee umgeleitet werden (wir berichteten). "Da sehen wir keine Probleme", meinte Roland Seiter dagegen. Beide Verkehrsmittel seien schließlich auch jetzt schon auf normalen Straßen unterwegs und es gebe während der Fahrten auch immer wieder Begegnungen mit Linienbussen der Baden-Baden-Linie. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben