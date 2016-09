Bangen um junge Bäume am Sonnenplatz Baden-Baden (hez) - Die Stadt will mehr zum Schutz der Bäume am Sonnenplatz unternehmen. Im Rahmen der Umgestaltung des Sonnenplatzes hat das Gartenamt im Frühjahr auch sechs junge, jeweils etwa ein Meter hohe Blumeneschen gepflanzt. Sie sind inzwischen zwar ein wenig herangewachsen, doch so richtig gut geht es ihnen ganz offensichtlich nicht. Gemeint ist damit nicht der etwas kränkliche Eindruck, den die Bäumchen hinterlassen aufgrund der Leinenwickel, in die man sie zum Schutz eingehüllt hat. Vielmehr zeigt sich, dass diese Maßnahme nicht ausreicht, um die Blumeneschen an diesem verkehrsreichen Standort unbeschadet aufwachsen zu lassen. So kann man schon einige Beschädigungen und Wunden an den Stämmen entdecken. Wer nur einige Minuten das Geschehen am Sonnenplatz beobachtet, wundert sich kaum noch über die Probleme der noch sehr schmächtigen Bäumen. Rangierende Fahrzeuge hinterlassen hier ihre Spuren, Obst- und Gemüsekisten werden direkt daneben aufgestapelt, Fahrräder gegen die Stämme gelehnt. Auch Stadtrat Jürgen Louis (Grüne) ist die Bedrängnis der jungen Gehölze aufgefallen. Von der Stadtverwaltung fordert er nun, zum Schutz Metallkorsetts an den Stämmen anzubringen. Er verweist darauf, dass man bei der Umgestaltung der Ooser Bahnhofstraße die neu gepflanzten Bäume gleich "musterhaft" mit solchen Schutzgittern versehen habe. Eine solche Maßnahme bewahre nicht nur die Pflanze vor Verletzungen, sondern vermeide auch Kosten für ständige Nachpflanzungen. Eine Nachfrage des Badischen Tagblatts bei der Stadtverwaltung ergab, dass man dort das Problem erkannt hat. Das Gartenamt, so teilte die Rathaus-Pressestelle mit, habe ursprünglich gehofft, dass man am Sonnenplatz auf besondere Vorkehrungen für die Bäume verzichten könne. Diese Erwartung habe sich nicht erfüllt. Es sei daher beschlossen worden, die Bäume mit Schutzgittern zu versehen. Man könne dies aber nicht sofort erledigen, da die nötigen Schutzgitter erst bestellt werden müssten. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben