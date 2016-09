"Historie muss den Besuchern erklärt werden"

BT: Herr Schätzle, die Winzer bekommen für ihre Arbeit und das Produkt Wein immer weniger Geld. Aus diesem Grund bleiben die Leute aus, die bereit sind, die Flächen zu bewirtschaften. Wie soll diesem strukturellen Problem begegnet werden?

Robert Schätzle: In der Tat handelt es sich hierbei um ein großes Problem. In der Ortenau, zu der das Rebland in Bezug auf den Weinbau zählt, ist beispielsweise der Riesling eine der wichtigsten Rebsorten. Das hat natürlich seinen Grund, da die Bodenbeschaffenheit diese Weinsorte besonders gut gedeihen lässt. Die Weine aus unseren hervorragenden Lagen sind etwas ganz Besonderes und stehen den Weinen aus dem Rheingau oder der Mosel in nichts nach. Trotzdem hat die Ortenau als ein Teilbereich des Weinbaugebiets in Baden deutschlandweit betrachtet bei den Liebhabern von Rieslingen nur einen relativ geringen Bekanntheitsgrad. International tendiert der Bekanntheitsgrad gegen null. Deshalb müssen alle Anstrengungen darauf hinauslaufen, dass die im Rebland verfügbaren Potenziale wie Landschaft, Menschen, Kultur und Geschichte einen Mehrwert erfahren. Nicht nur der Wein, sondern alle Produkte einer Region finden beim Verbraucher ein größeres Interesse, wenn sie mit einer hochwertigen Gastronomie, mit einer geschichtsträchtigen Kultur und mit attraktiven Freizeitangeboten in dieser wunderschönen Landschaft verknüpft werden.

BT: Sehen Sie demnach den Schlüssel, um das Problem anzugehen, beim Tourismus?

Schätzle: Ja, unbedingt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass sich der Tourismus ändert. Der Urlaub in der Heimat erfährt eine Renaissance. Schauen Sie, der Mauerberg in Neuweier ist in dem Antrag zum Weltkulturerbe aufgeführt, auch wurde einst der Neuweierer Wein in den 1920er Jahren beim Atlantik-Jungfernflug des Zeppelin-Luftschiffs den Gästen serviert. Ebenso haben die Trockenmauern eine jahrhundertealte Geschichte. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Geschichte des Weins aus unsere Region, zeigt aber den früheren Stellenwert, den unsere Weine schon einmal, auch international, hatten. Diese Historie muss den Besuchern erklärt werden. Wir müssen das Rebland und seine zahlreichen Schätze wieder bekanntmachen, dann werden auch die Besucherzahlen weiter steigen. Wenn wir das Rebland fit machen für das 21. Jahrhundert, dann bekommen wir einen super Tourismus.

BT: Hochwertiger Wein und "super" Tourismus. Wo beginnt der Widerspruch?

Schätzle: Das mündet in keinen Widerspruch. Unsere Region ist für einen Massentourismus im Sinne von Billigreisen ohnehin nicht geeignet. Unsere Kunden wissen, dass hochwertige Qualität ihren Preis hat und sind bereit, hierfür einen angemessenen Preis zu bezahlen. Das gilt nicht nur für den Wein, sondern für alle Produkte und Leistungen aus der Region. Das sind Menschen des Bildungsbürgertums - gerade auch junge Leute - die sich für Kultur und Geschichte interessieren und sich in ihrer Freizeit gerne in der Natur bewegen, weil sie etwas erleben wollen. Da wird die Reise ins Rebland eine Art Studienreise.

BT: Wie kann es gelingen, so eine Freizeitinfrastruktur zu schaffen?

Schätzle: Es gibt schon vielversprechende Ansätze. Ein schönes Beispiel sind die seit Jahren stattfindenden Schlosskonzerte der Baden-Badener Philharmonie. Diese Konzerte prägen die Leute nachhaltig. Wir sollten zusätzlich noch zwei oder drei Veranstaltungen in dieser Art hier haben. Ebenso möchte ich die Aufführungen auf der Freilichtbühne oder die Segway-Weintouren der Winzergenossenschaft nennen. Das sind Maßnahmen in die richtige Richtung. Vieles ist in Ansätzen schon vorhanden, nur müssen diese Dinge sinnvoll auf touristische Bedürfnisse hin vernetzt werden.

Interview

BT: Um konkret zu werden, wer soll vernetzen?

Schätzle: Gefordert sind hier in erster Linie natürlich die Repräsentanten von Kommunen und der in der Region ansässigen Wirtschaft. Wünschenswert wären natürlich auch private Initiativen beziehungsweise, wo bereits vorhanden, deren öffentliche Unterstützung, wie dies etwa in Österreich oder Tirol in vielfältiger Weise seit Jahren der Fall ist.

BT: Was haben Ihre Argumente mit dem Leader-Projekt "Entwicklungskonzept für brachfallende Reblagen und die Sanierung von Trockenmauern" und der damit verbunden Info-Veranstaltung Ende Februar zu tun?

Schätzle: Primär nichts. Meine Ausführungen setzen eher an dem strukturellen Problem an. Wichtig ist aber, dass die Problematik überhaupt öffentlich thematisiert wird. Das aktuelle Leader-Projekt lehrt die Erkenntnis, dass sich im Rebland Vertreter von Gastronomie, Handel, Gewerbe, Hoteliers und Winzer außerhalb der Leader-Projektgruppe an einem Runden Tisch zusammensetzen und direkt - das heißt ohne Stadtentwicklungs- oder Planungsbüros - miteinander kommunizieren müssen. Ähnliche Modelle gibt es schon lange in benachbarten Gemeinden - wie "Bühl in Aktion" oder "Handel und Handwerk" in Ottersweier. So wäre es möglich, notwendige Aktivitäten, um das Rebland für Touristen attraktiver zu machen, gemeinsam abzustimmen.

BT: Sie sagten, dass viele Ansätze vorhanden sind, um das Potenzial des Reblands stärker auszuschöpfen. Was fehlt noch, um diese Ansätze touristisch weiterzuentwickeln?

Schätzle: Hierzu gehört beispielsweise, dass sämtliche Wanderwege für Besucher auf dem Smartphone abrufbar sein müssen. Eine Rebland-App könnte den Tagestouristen Vorschläge unterbreiten, wo sich wann was unternehmen lässt. Zu den neuen Freizeitangeboten gehören die historischen Rundwanderwege, deren Varianten dann ebenfalls durch die Rebland-App abgerufen werden könnten. Zu den historischen Trockenmauern wäre ich bereit, im Weinguthof eine Muster-Trockenmauer aufbauen zu lassen. Die Infos über die ökologischen Aspekte für die Tier- und Pflanzen hätten einen pädagogischen Effekt. In Zeiten von E-Bikes könnte beispielsweise im Rebland ein E-Bike-Verleih mit Ladestation installiert werden. Andere Urlaubsregionen sind uns diesbezüglich weit voraus.

Es muss uns gelingen, in den nächsten zwei bis drei Jahren eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, um die Hochwertigkeit der hiesigen Produkte effektiv zu vermarkten. Um aber dort hinzukommen, muss das "Wie" institutionalisiert werden. Will sagen, der Weg dorthin muss eine feste, verbindliche Form erhalten. Wenn dann das Fazit der Touristen "Wow, tolle Gegend, habe etwas dazu gelernt" lautet, dann kommen sie wieder.