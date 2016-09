Anbau im Außenbereich

Baden-Baden (hol) - Das Pflegeheim Christinenstift in der Hahnhofstraße soll wachsen. Geplant ist ein fünf Stockwerke hoher Neubau sowie ein Verbindungsbau zum bestehenden Gebäude. Das geht aus den Unterlagen der Verwaltung für den gemeinderätlichen Bauausschuss hervor, der am 15. September die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung schaffen soll. Die Neubauten sollen östlich des bestehenden Gebäudes im zum Landschaftsschutzgebiet gehörenden Außenbereich entstehen. Dafür ist eine Befreiung vom Regierungspräsidium und vom Regionalverband nötig. Wegen gesetzlicher Vorgaben sei das Heim zur Erweiterung gezwungen, um die derzeitige Zahl der Bewohner beibehalten zu können, heißt es in der Vorlage. Dabei geht es um die ab 2019 zwingend vorgeschriebene Unterbringung der Bewohner von Pflegeeinrichtungen ausschließlich in Einzelzimmern. Insgesamt ist im Stift Platz für 93 Bewohner. Im Neubau sind 46 Zimmer, Schulungs-, Verwaltungs- und Versammlungsräume geplant. Betreiber des Stifts ist die Maternus AG mit Sitz in Berlin, zu der 21 Seniorenzentren und zwei Reha-Kliniken in ganz Deutschland gehören. Der Gemeinderat soll einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen und den Flächennutzungsplan der Stadt ändern, um das Projekt zu ermöglichen.