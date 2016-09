Millionenspiel um Rennpferde Von Florian Krekel Iffezheim - "20000 meine Damen und Herren. Höre ich 22? War das ein Gebot? Ja! 22, jetzt hier 24, 26 auf der linken Seite. 26000 sind geboten." Plötzlich unterbricht eine Art Urschrei eines sogenannten Spotters, der nach Geboten Ausschau hält, die Stimme von Auktionator Daniel Delius: "Jeap". Wieder muss Delius korrigieren: "28000". Dann herrscht kurz Ruhe in der Iffezheimer Auktionshalle. Der erfahrene Turfexperte setzt zum Schluss an: "28 zum Ersten, zum Zwei...". Wieder ein Urschrei. "30, 30000 sind geboten", stellt Delius fest. Dabei bleibt es dann, der Bieter links gibt sich geschlagen, die Stute Belle Rose wechselt bei der Iffezheimer Jährlingsauktion für den Preis eines gehobenen Mittelklassewagens den Besitzer. Ob sie dieses Geld jemals wieder eingallopiert, steht in den Sternen. Denn nur knapp zwei Drittel der erst ein Jahr alten Vollblutpferde, die gestern unter den Hammer kommen, schaffen es überhaupt auf die Rennbahn, wie Züchterin Esther Kniese aus Hannover vorrechnet. Umso wichtiger ist für Szenekenner wie Kniese und den Schweizer Pferdetrainer Andreas Schärer das Schaulaufen vor dem Bieterwettstreit. Der Auktionstag beginnt für die Profis daher schon um kurz nach 9 Uhr. Bis zur Versteigerung dauert es noch fast eine Stunde, doch Schärer lässt sich zusammen mit anderen Experten bereits das zweite Pferd auf dem Grasstreifen zwischen den Stallungen vorführen. "Ja, der ist gut, viel besser als der Andere", murmelt er seinem Nebenmann ins Ohr. Dennoch ruft er dem Pferdeführer zu: "noch mal bitte." Später erklärt er: "Das Schrittbild ist neben der Abstammung entscheidend. Aus ihm kann man Rückschlüsse auf die Galoppeigenschaften ziehen." Doch wie sieht der perfekte Gang aus? Da hat jeder seine eigene Philosophie. Züchterin Kniese achtet auf die Beinstellung und den sogenannten Aufschritt. "Wenn der Hinterfuß beim Gehen über den Schatten des Vorderfußes reicht, ist es ein gutes Zeichen", sagt sie. Baden Racing Präsident Andreas Jacobs, selbst Rennpferdebesitzer, hat ein anderes Rezept. Der Schritt müsse den richtigen "Swing" haben und trotzdem entspannt sein. Während er das erzählt, macht er mit dem ganzen Körper eine Art Wellenbewegung. Dann zeigt er auf seine Schuhe und streckt die Fußspitzen zur Seite. "Und so darf der Gang des Pferdes natürlich nicht aussehen", schmunzelt er. Eine halbe Stunde später wird er neben Fußballmanager Klaus Allofs auf der Tribüne sitzen. Rekorderlös liegt bei 710000 Euro Beide starren mit unruhigem Auge in den fast 400 Seiten dicken Auktionskatalog. Jacobs zückt seinen Kugelschreiber und unterstreicht etwas. Allofs hat nur wenige Minuten zuvor ein Pferd ersteigert. Ganz wie im Fußball verlässt er sich dabei aber nicht nur auf seine eigenen Augen, sondern vertraut, wie er im BT-Gespräch verrät, auf die Expertisen von Profi-Scouts. Auch Jacobs möchte an diesem Tag zuschlagen: Welches Pferd es ihm angetan hat, gibt er nicht preis. Zu groß ist die Konkurrenz. Unterdessen erzielt eine Stute seines Gestüts Fährhof einen Preis von 49000 Euro. Noch kein allzu hoher Erlös. Der Rekord in Iffezheim liegt bei 710000 Euro für ein Pferd, bezahlt im Jahr 2007, wie sich Klaus Eulenberger von der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) erinnert. Damit die Pferde möglichst astrein dastehen, betreiben die Verkäufer einen hohen Aufwand. "Die Tiere werden gereinigt, Nüstern, Maul und Augenlieder mit Öl eingerieben, damit sie dunkler wirken, und auf die weißen Stellen, zum Beispiel an die Fesseln, kommt Babypuder, um sie besonders hervorzuheben", nennt Jan Willenbrock vom Gestüt Fährhof nur einige exemplarische Maßnahmen. Zudem liegen für Tierärzte, die im Auftrag von Interessenten das Pferd vor der Auktion untersuchen sollen, extra Röntgenbilder parat oder können noch vor Ort angefertigt werden. Doch ohne die passende Abstammung geht nichts: Die Experten und Profis schwören auf die Zuchtlinien. Im Auktionskatalog sind deshalb drei Generationen von Ahnen des Galoppers sowie die Geschwister (unterteilt in Halbgeschwister und Vollgeschwister) und deren Erfolge aufgelistet. Fallen letztere mau aus, stehen die Chancen für einen hohen Erlös schlecht. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben