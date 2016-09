Friedhofsgebühren sollen steigen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Bestattungen in der Kurstadt sollen deutlich teurer werden. Über entsprechende Vorschläge der Verwaltung wird der Gemeinderat am 26. September beraten. Bereits am 12. September beschäftigen sich die Ortschaftsräte damit.



Wie hoch fallen die Erhöhungen aus? Die Vorlage der Stadtverwaltung sieht für beinahe alle Leistungen Gebührenerhöhungen vor. Diese liegen zwischen fünf und elf Prozent. Weitaus deutlicher fallen sie bei den Verwaltungsgebühren aus. In Ausnahmefällen, bei Aufbahrungen, Einäscherungen und Exhumierungen, bei denen das Gesundheitsamt hinzugezogen werden muss, sollen sich die Kosten für die Genehmigung gar mehr als vervierfachen - von 35 auf 150 Euro. Mit 70Euro doppelt so teuer wie bisher wird der Versand einer Urne in Deutschland. Warum sollen die Gebühren steigen? Als Ursache werden Kostensteigerungen und eine Veränderung der Fallzahlen angegeben. Zudem strebt die Verwaltung eine Verbesserung der Einnahmen um mindestens 30000 Euro an - als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Arbeiten die Friedhöfe kostendeckend? Nein, das Friedhofswesen ist ein Zuschussgeschäft. Durch die erzielten Einnahmen werden laut Verwaltung derzeit nur 87 Prozent der Kosten gedeckt. Das ist im Landesvergleich aber ein guter Wert. Die durchschnittliche Deckungsrate liegt in Baden-Württemberg nur bei 66,8 Prozent. Wieso erreicht man keine 100 Prozent? Hauptproblem in Baden-Baden ist die Tatsache, dass es auch auf kleineren Friedhöfen Trauerhallen gibt und diese Kosten verursachen, die durch die Nutzung nicht gedeckt werden. So gab es beispielsweise vergangenes Jahr in Neuweier nur fünf, in Varnhalt sechs und in Ebersteinburg sieben Trauerfeiern. Hier entsteht eine Unterdeckung von jährlich etwa 138000 Euro. Die Nutzungsgebühr soll von 250 auf 255 Euro steigen. Kostendeckung wäre laut Verwaltung bei einer Gebühr von 660 Euro zu erreichen. Trauerfeiern würden dann aber aus Kostengründen zunehmend woanders oder gar nicht mehr stattfinden, erwartet die Verwaltung. Wie lange liegt die letzte Gebührenanhebung zurück? Fünf Jahre. 2011 beschloss der Gemeinderat eine deutliche Anhebung. Bis dahin hatte der Kostendeckungsgrad bei etwa 68 Prozent gelegen. Damals wurde das Ziel vorgegeben, künftig 90 Prozent der Kosten zu erwirtschaften. Was soll sich noch ändern? Die Friedhofssatzung. Künftig sollen auf Friedhöfen lärmintensive Arbeiten nur von 9 bis 13 und 15 bis 17 Uhr erlaubt sein (bisher 7 bis 20 Uhr). Außerdem darf die Verwaltung nicht mehr, wie bisher, die Benutzung von Grabsteinen verbieten, die nicht nachweislich ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. Weil es dafür keine verlässlichen Nachweismöglichkeiten gibt, hat der Verwaltungsgerichtshof diese Regelung für unzulässig erklärt. Künftig heißt es in der Satzung deshalb nur noch, dass die Benutzung solcher Grabsteine nicht gewünscht sei.