Stelldichein der rollenden Technikdenkmäler

Steinbach - Am kommenden Sonntag, 11.September, am "Tag des des offenen Denkmals", gibt es auf dem Gelände des Autohauses Karcher in Steinbach - zwischen Sinzheim und Bühl direkt an der alten B3 an der Karcher-Kreuzung - wieder Denkmäler der besonderen Art zu bestaunen: rollende Technik-Denkmäler. Zum vierten Mal findet dort nämlich das "Steinbacher Moped- und Motorradtreffen" statt.

Zugelassen für diese historische Fahrzeugshow sind Mopeds, Motorräder, Roller, Gespanne oder Uralt-Fahrräder bis Baujahr 1975 oder älter. "Sogar ein motorisierter, historischer Krankenfahrstuhl war schon mal dabei", erinnert sich Roland Seiter, der dieses Event für Technikbegeisterte zusammen mit Jürgen Karcher, Andreas und Christoph Beck ins Leben gerufen hat. Sie rechnen in diesem Jahr mit einem Teilnehmerrekord von mehr als 300 motorisierten Zweirädern, darunter teilweise auch seltene und außergewöhnliche Fahrzeuge.

2015 hatten sich trotz regnerisch-durchwachsenen Wetters mehr als 2000 Teilnehmer und Besucher zu angeregten Benzingesprächen, Kontaktaustausch und Austausch von Ersatzteiladressen getroffen. Vom Fahrrad über das alte Zweitakt-Knatterle bis zu den bulligen Vorkriegs-Indians und fetten Harleys repräsentierte das Steinbacher Moped- und Motor- radtreffen die ganze Bandbreite historischer Maschinen, die von ihren Besitzern bis heute meist liebevoll gepflegt werden und eben (meist) sogar noch fahren und für den Straßenverkehr zugelassen sind.

Das hat sich weit herumgesprochen, weshalb die Organisatoren am Sonntag noch mit einer Steigerung rechnen können. Zum zweiten Mal haben sie außerdem ein Geschicklichkeitsturnier vorbereitet, das nach original ADAC-Vorgaben aus den 1950er Jahren gefahren wird. Es gilt, den Innenhof des Autohauses zweimal zu durchfahren, ohne den Fuß abzusetzen oder den Parcours zu verlassen. Nicht Tempo ist entscheidend, sondern dass die Zeit der zweiten Durchfahrt möglichst nah an der ersten liegt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt. Es gibt mehrere Pokale zu gewinnen: Für die weiteste Anreise auf eigener Achse, für die älteste Maschine und das außergewöhnlichste Fahrzeug, ferner neben den drei Erstplatzierten auch für die schnellste Frau des Geschicklichkeitsturniers. Und auch der oder die jüngste auf einem motorisierten Zweirad ankommende Teilnehmer(in) wird mit einem Pokal belohnt. Denn, hebt Roland Seiter hervor: "Der Nachwuchs soll bewusst gefördert werden."

Parkmöglichkeiten gibt es 400 Meter vom Veranstaltungsort entfernt auf dem Gelände der Firma Schöck. Die Veranstaltung beginnt um 10Uhr und endet um 17 Uhr. Infos auch im Internet.

www.steinbacher-moped-und-motorradtreffen.de