Tolles Wetter verführt zu langem Feiern





Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - So ein Rundum-Sorglos-Paket hinsichtlich des tollen Sommerwetters war dem Kurpark-Meeting noch selten beschieden. Bis zum Samstagabend fanden nochmals Tausende Besucher den Weg zur Festmeile, die den vorerst letzten schönen Tag bis weit nach Mitternacht unter freiem Himmel genießen konnten. An diesem Wochenende lockten gleich zwei Magneten die Besucher in Scharen in den Kurpark. Am Freitagabend gastierte mit den Lokalmatadoren der Ass Fiddle Johnsons die Kultband aus Haueneberstein, die sich auf ihre treuen Fans verlassen kann und an diesem Abend etliche neue dazu gewann. Leadsänger Christian Hirth flocht als versierter Moderator zahlreiche Gags mit ein und fand im Handumdrehen den Draht zum Publikum. Die große Bandbreite der Songs kam bestens an, bekannte Ohrwürmer und Klassiker lockten auch ohne große Aufforderung zum Mitmachen. Am Samstagabend war es das Schaulaufen der Gäste des Grand-Prix-Balls auf dem roten Teppich vor dem Kurhaus, das viele Blick auf sich zog. Vereinzelt ernteten besonders hübsche oder ausgefallene Abendroben der Damen sogar Applaus. Dicht umringt von Presse und Besucherhandys war natürlich auch Harald Glööckler bei seinem prunkvollen Auftritt. Die Sonnenschirme auf der Festmeile waren vorsorglich abgebaut worden, um allen Besuchern einen optimalen Blick auf das Höhenfeuerwerk am Samstagabend zu gewähren. Dicht an dicht drängten sich Einheimische und viele Auswärtige von der Kurhaustreppe bis zur Trinkhalle, um das große Ereignis nicht zu verpassen. Doch auch nach dem Himmelsspektakel wurde ausgelassen weiter gefeiert, einige Takte waren der Dire-Straits-Tribute Band noch vergönnt, die den Abend über vor der Konzertmuschel für Furore gesorgt hatte. Bis weit nach Mitternacht saßen die Besucher plaudernd beisammen, an den Tischen war noch lange kein freier Platz zu bekommen.





