Einstiges Zaubermittel blüht am Wegesrand

Baden-Baden - Mit seinen weiß-gelben Blüten erinnert es an das kleine Gänseblümchen. Doch das sogenannte einjährige Berufkraut kann bis zu einem Meter hoch werden. Ihm wurden früher einmal geradezu magische Fähigkeiten nachgesagt, denn es diente als Zaubermittel zum Schutz kleiner Kinder.

Das Verhexen durch böse Geister bezeichnete man einst auch als "Berufen". So bekam das Kraut seinen Namen, das besonders Säuglinge vor Verwünschungen und dem "bösen Blick" schützen sollte. Die Kleinen wurden deshalb in Wasser gebadet, in das man Kräutertee mischte. Auch zur Heilung von Geisteskrankheit sollte das Kraut helfen - dazu wurde es dem Betreffenden vor die Stirn gebunden. Und schließlich hielt man es noch für ein geeignetes Mittel gegen Flohbefall.

Heutzutage gilt das "einjährige Berufkraut", das im Baden-Badener Stadtwald besonders am Wegesrand häufiger zu finden ist, mehr oder weniger als Unkraut. Dabei wurde es ursprünglich einmal im 17. Jahrhundert als Zierpflanze aus Kanada nach Europa eingeführt. Dann hat es sich aber aus den Gärten davongemacht und ist in der freien Natur verwildert. Mittlerweile ist es als Zierpflanze kaum noch anzutreffen. Das einjährige Berufkraut liebt Wiesen und lichte Wälder. Es wird auch als Pionierpflanze zur Besiedlung von noch vegetationsfreien Flächen angesehen. Das Kraut ist sehr durchsetzungsfähig und kommt mit seiner einen Meter in den Boden reichenden Wurzel auch in trockeneren Zeiten einigermaßen zurecht. Aufgrund seiner filigranen Blütenblätter ist es in der Botanik auch unter dem Namen "Feinstrahl" bekannt.

Als Heilpflanze hat das einjährige Berufkraut in Europa keinen besonderen Ruf, dennoch sind verschiedene milde Heilwirkungen bekannt. So soll das Trinken eines Tees aus dem blühenden Kraut bei Erkältungskrankheiten helfen. Es löst den Schleim beim Husten und fördert das Schwitzen.

Ebenso werden dem Berufkraut bei Durchfall und zur Stärkung der Nierentätigkeit günstige Wirkungen zugesprochen. Schließlich soll es bei Hautproblemen (Ekzemen) auch äußerlich eingesetzt werden können.