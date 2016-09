Götterfunken und Glamourfünkchen

Von Irene Schröder und

Monika Zeindler-Efler (Fotos)

Baden-Baden - Schönste Rennbahn, großartige Rennen, Rekord-Auktion, wunderschöne Atmosphäre: Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Andreas Jacobs, Präsident von Baden Racing, zeigten sich bei ihren Grußworten zur Eröffnung des Grand-Prix-Balls im Kurhaus geradezu euphorisch. Ihre Begeisterung wirkte ansteckend auf die Ballgäste, die einen Abend der Superlative genossen.

Festlicher geht es wohl kaum: Die Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Pavel Baleff und die Debütanten der Freiburger Tanzschule Gutmann zauberten klassische Ballatmosphäre im Dreivierteltakt auf das Parkett. Und bei welcher Gala spielt wohl sonst noch ein Klangkörper vom Rang der Philharmonie die Begleitung zum ersten Menügang - und entfaltet dabei noch höchst gepflegten Big-Band-Sound? Die Casino Band Baden-Baden und die Dani-Felber-Big-Band lieferten anschließend die Variationen zum Thema Ballmusik in Pop und Swing und sorgten dafür, dass das Parkett nur widerstrebend freigegeben wurde.

Großer Ball, große Namen: Zwar glänzt der deutsche Hochadel seit Jahren durch Abwesenheit beim Grand-Prix-Ball, aber zu den treuesten Stammgästen zählt Shwebomin, Kronprinz von Burma, in seiner weißen Galauniform. Gräfin Diana Bernadotte war auf der Liste der Ehrengäste ebenso vertreten wie der stets glamouröse Modestar Harald Glööckler - sehr schlank und dezent glitzernd - so wie ein Baden-Badener Paar, dessen ungewöhnliche Liebesgeschichte in den vergangenen Monaten nicht nur in Tänzerkreisen Aufsehen erregte: Filmstar Nastassja Kinski und der Profi-Tänzer Ilia Russo. Sie genossen ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt im Kurhaus sichtlich, ließen sich für die Kameras auf der Tanzfläche ablichten und plauderten wie bereits am Nachmittag auf der Rennbahn über gemeinsame Pläne. "Tanzen bleibt natürlich ein großes Thema für mich", betonte Russo, während seine Partnerin von Baden-Baden als einem echten Schatz an Kunst, Musik und Atmosphäre schwärmte. Geradezu ins Schwärmen geriet auch Harald Glööckler am Nachbartisch über die zauberhaften Kleider der Damen, den Chic der Kurstadt und die Hüte auf der Rennbahn: "Schön, dass es so etwas noch gibt."

Weltmeisterliches Flair zauberten Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler mit ihrer "Tango Explosion" auf die Fläche. Mit dieser Show hatten sie vor zwei Jahren den European- Dance-Award im Kurhaus gewonnen. Die eigentliche "Ballkönigin" verbrachte den Abend allerdings nicht im Saal, sondern im Stall: "Nightflower" wurde als "Galopper des Jahres 2015" geehrt. Die vierjährige Ausnahmestute aus dem Freiburger Stall Nizza, die von Peter Schiergen trainiert wird, ließ bei der Wahl 4000Konkurrenten hinter sich - wie sonst auf der Rennbahn.

Tanz und große Emotionen machen hungrig: Sternekoch Martin Herrmann und seine Mannschaft hatten sich selbst übertroffen - ob Gamba-Variationen, Steinbutt, Rinderfilet oder süße Dessertsünden - souverän meisterte das Team die Herausforderungen eines nicht ganz stringent Zeitplans, so dass Martin Herrmann schließlich wieder entspannt mit Gastgeberin Mareile Höppner plaudern konnte. Als "lebendige Modenschau" in vier Roben eines Hauptsponsors meisterte die ARD-Moderatorin mehrfach die Showtreppe und outete sich als Pferdesportkennerin. "Ich hatte mal ein Pony."

Das Prachtfeuerwerk unter dem Motto "Beethovens Götterfunken" zündete anschließend im Saal ein weiteres Feuerwerk: Be Ignacio, deren Federschmuck so manche Robe verblassen ließ, sprühte nur so von Temperament und Musikalität. Die Reverenz an Rio brachte die Tänzer im Saal zu neuen sportlichen Leistungen.