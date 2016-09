Blick hinter die Festival-Kulissen

Baden-Baden - Einmal auf der Couch sitzen, auf der schon Lenny Kravitz saß, von SWR-3-Moderator Jochen Graf erfahren, was sich hinter den Kulissen des New-Pop- Festivals so abspielt und den Backstagebereich eines Konzerts erkunden: Auf all das dürfen sich zehn BT-Leser bei einer exklusiven Führung freuen.

Im Rahmen der Aktion "BT-öffnet Türen" haben BT-Leser schon viele spannende Einblicke bekommen. Ob Therme, Großkino, Klinik oder Luxushotel: Überall durften sie besondere Bereiche erkunden oder Neuerungen vor allen anderen unter die Lupe nehmen. Nun ist das New-Pop- Festival an der Reihe.

Am Freitag, 9. September, dürfen die BT-Leser um die Mittagszeit (genauer Treffpunkt und Uhrzeit werden den Gewinnern mitgeteilt) in den Backstagebereich des Festspielhauses. Dort bekommen sie eine Führung von SWR3-Moderator Jochen Graf. Er ist während des Festivals sogenannter Venue Manager dieses Spielorts und kann den Lesern deshalb viel über dessen Gestaltung erzählen. Denn zu tun gibt es vor dem Konzert am Abend sicher noch jede Menge. Damit die Kurstadt Jahr für Jahr zur "New-Pop-City" wird, wird an den Festival-Standorten stets auf Hochtouren gearbeitet: Insgesamt sind in der Stadt mehr als 300 Techniker und Helfer im Einsatz, die bis zu 300 bewegliche Lampen, fast 6000 LED-Elemente und fast 23 Tonnen Bühnenmaterial in Position bringen.

Im Festspielhaus sehen die Teilnehmer unter anderem technische Bereiche hinter der Bühne, beobachten die Vorbereitungen fürs Konzert und dürfen einmal auf besagter Couch sitzen, auf der es sich schon Rockmusiker Kravitz gemütlich machte. Eventuell gibt es auch die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und die Perspektive eines Künstlers einzunehmen - und mit etwas Glück treffen die Teilnehmer während der Führung sogar den Musiker Matt Simons, der am Abend dort auftritt. Auf jeden Fall wird Moderator Graf, der das Festival bereits seit Jahren mitgestaltet, aber ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und spannende Anekdoten oder lustige Erlebnisse mit Künstlern zum Besten geben.