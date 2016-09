Ehrenplakette für die Wetterfee von Geroldsau Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Wenn Patrizia Seiter heute von Oberbürgermeisterin Margret Mergen für 25-jährige Betreuung der Wetterstation Geroldsau mit der Wetterdienstplakette der Bundesregierung ausgezeichnet wird, findet sich im Rathaus eine echte Fachfrau ein, deren unzählige Anekdoten aus ihrem Vierteljahrhundert Erfahrung mühelos ein ganzes Buch füllen könnten. Begonnen hat alles über ihren Ehemann Christian Seiter, der zusammen mit drei weiteren Kollegen zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Fernheizwerk Rotenbachtalstraße die Wetterstation ablesen musste. Über ein Thermometer am Boden waren die Mindest- und die Maximumtemperaturwerte sowie die Luftfeuchtigkeit auf eine Papierrolle zu übertragen. Nach dem Setzen des Eichstrichs musste die Apparatur einmal wöchentlich neu aufgezogen werden, gemessen wurde dreimal täglich, und zwar morgens um sechs, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. Nach dem Ablesen durfte das Herunterklopfen des Quecksilber-Thermometers nicht vergessen werden, zudem waren zweimal monatlich "riesengroße Zettel" manuell mit sämtlichen Daten auszufüllen. Als Familie Seiter in Geroldsau zu bauen begann, fragte der Messnetzleiter Südbaden, Georg Kolbow, an, ob sie sich eine eigene Wetterstation in ihrem Garten vorstellen könnte. Es war relativ schnell klar, dass die gesamte Arbeit an Patrizia Seiter hängen bleiben würde, und zwar für ein "Nasenwasser", das gerade mal die Unkosten des Unterhalts deckt. Bei der früheren "englischen Hütte", wie die Messstation im Fachjargon heißt, musste eigenhändig das Regenwasser über einen Trichter in eine Kanne geleert und über einen Messzylinder mengenmäßig erfasst werden - und zwar ebenfalls dreimal täglich. Die anfängliche Papierrolle wurde Mitte der 90er Jahre durch Disketten ersetzt, die per Post nach Offenbach versandt wurden. Inzwischen ist die englische Hütte abgebaut und durch drei Computer ersetzt, ein elektro-nischer Regenmesser erfasst mit Präzisionswaage automatisch den Niederschlag. Seit 2003 sendet Patrizia Seiter ihre Daten online, und zwar von September bis April einmal täglich. In der Winterzeit sind ihre Daten für den Wetterdienst besonders wichtig, um vor Stürmen, Unwettern oder Starkregen warnen zu können. Für Großveranstaltungen sind diese Erhebungen ebenso interessant wie für Versicherungen, die bei einem gemeldeten Hagelschaden schon mal bei der zuständigen Wetterstation nachfragen, ob zu dem angegebenen Zeitpunkt tatsächlich ein solcher Sturm tobte. Das betrifft beispielsweise auch die Regressansprüche für Open-Air-Konzertkarten, vor Ort etwa beim völlig verregneten Konzert von Andrea Boccelli vor Jahren auf der Klosterwiese. Patrizia Seiter, die schon ein halbes Jahr für "Kaffee oder Tee" als Wettermelderin tätig war, verzichtete mit ihrer Familie wegen der Wetterstation 20 Jahre lang auf Urlaub. Die zweifache Oma lebt dafür mit Mann und Hund, vier Wellensittichen, zwei Rennmäusen und einem Papagei in völligem Einklang mit der Natur. Sie weiß, wenn die Raben schreien, kommt Sturm auf, sie kann anhand der viele Nüsse vergrabenden Eichhörnchen einen harten Winter voraussagen und beobachtet genau das Kommen und Gehen der Schwalben. Und aufziehende Gewitter kann die einstige Krankenschwester, die auch als Model tätig war, selbst bei noch fast blauem Himmel vorhersagen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben