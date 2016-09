Künstler begeistert mit komplexen Klangbildern Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Ein paar Besucher mehr hätte das Gitarrenkonzert von Peter Karstens verdient gehabt. Nur wenige Musikliebhaber fanden am frühen Samstagabend in die Baden-Badener Spitalkirche, um den komplexen Klangbildern des Konzertgitarristen zu lauschen. Karstens Gitarrenmusik ist vielgestaltig und erschöpft sich nicht nur in gefälligen Harmonien, virtuos dargeboten. Rund 800 Jahre Musikgeschichte umfassten die im Verlauf des Konzerts präsentierten Klangwelten. Der musikalische Bogen wurde weit gespannt und reichte von einer gregorianischen Melodie des Mittelalters über chromatische Tonreihen bis zur Zwölftonmusik. Am Samstag spielte der Musiker Werke von Eros Amadé Weltreys und eigene Kompositionen. Ihren Anfang nahm die musikalische Reise mit "Nimm fünf", einer Toccata für Gitarre. Prägend für das dreisätzige Werk sind die im ersten Satz "Äolswinde" glasklar und mit großer Profession dargeboten Arpeggien, das sind Akkorde, bei denen die Töne nicht gleichzeitig, sondern kurz hintereinander gespielt werden. Zwölftonreihen und chromatische Notenläufe formten die Sätze zwei und drei. Sie erinnerten im Gesamten an eine archaische Welt. Passend dazu formulierte Karstens im Anschluss eine gregorianische Melodie, mit perlend gespielten Tonfolgen, basierend auf einem 800 Jahre alten Gesang. Des Musikers engagierte Tondichtungen sind umgewandelte Klänge im Kopf entstandener Ideen und Bilder. "Regenbogen - Präludium" ist eine solche Fantasie, wobei während des Spiels das gesamte Instrument zum Einsatz kommt. Töne von sanft und zart bis hin zu dramatisch und bombastisch, kunstvoll bis in die höchsten Tonlagen, erzeugten Bilder von aufsteigendem Nebel und dem Erscheinen eines farbenprächtigen Regenbogens. Um die Töne B, A, D und E drehte sich alles bei der Gitarrensonate in fünf Sätzen. Mit dieser Fantasie reflektierte der Künstler den Stadtnamen Baden-Baden sowie die Kurstadt selbst. Beginn des geistigen Spaziergangs durch die Stadt, war die Beschreibung eines Gangs durch die Allee. Pferdegetrappel, die Gitarre wird dabei zum Percussionsinstrument, auch Stimmen und fernes Glockengeläut waren zu hören. Es war das offensive, deutliche Gitarrenspiel des Interpreten, das die Weisen für die Besucher erlebbar machte, die auch nicht mit Applaus geizten. Karstens korrespondierte auf das Beste mit seinem Instrument, setzte Akzente mit vortrefflich dargereichten Tremolos, Trillern oder mühelos gezauberten raumfüllenden Klangteppichen. Er ließ seine Gitarre erzählen. Im zweiten Konzertteil wandte sich der Künstler vermehrt der modernen und experimentellen Gitarrenmusik zu. "Torzöll", drei Sätze für Gitarre, ist gradlinig, konstruierte Zwölfton-Musik. Die beiden letzten gespielten Stücke wurden durch Gedichte inspiriert. "Aus der Fremde - Ricercare für präparierte Konzertgitarre", beschreibt eine Eigendichtung, attraktiv mit unter die Saiten geschobenen Holzstäben und mit viel Kreativität umgesetzt. Das erweiterte Tonspektrum der Gitarre erlaubte so bespielt schwebende Trommelgeräusche, während sich die linke Hand am Gitarrenhals effektvoll die Tonleiter hinauf arbeitete. "Etisul - Fantasie für Gitarre in vier Sätzen", reflektierte das Gedicht "Ein Traum ist unser Leben" von Johann Gottfried Herder, charakterisiert durch traumverlorene oder jazzige Klanggebinde. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben