Strandbad: Straßenneubau und Anpflanzungen geplant

Das sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter auf BT-Nachfrage. In diesem Zusammenhang wird es entlang der Straße und auch auf dem künftigen Liegewiesen-Areal des Strandbads an der "Forlenspitze", einer Landzunge am Baggersee zwischen Sandweier und Iffezheim, erste Anpflanzungen von Bäumen geben. Einen Termin für die komplette Verlegung des von den Stadtwerken betriebenen Freibades gebe es trotz dieser vorbereitenden Arbeiten noch nicht, sagte Seiter. Jedoch sicherte er zu, dass das alte Bad erst dann geschlossen werde, wenn die Einrichtung an ihrem neuen Standort eröffnet werden könne. "Wir werden keine Saison in Baden-Baden ohne Strandbad haben", so Seiter.

Wie berichtet, steht das Bebauungsplanverfahren kurz vor dem Abschluss. Das Bad muss wegen der Pläne für Kiesabbau um rund 300 Meter verlegt werden. Der Umzug samt Neubau, der auch die in der Hochsaison zeitweise angespannte Parksituation am Bad verbessern soll, wird alles in allem etwa 1,7 Millionen Euro kosten.