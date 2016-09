Unterhaltsamer musikalischer Serenadenabend Von Karen Streich Baden-Baden - Das Jugendorchester Baden-Baden unter seinem Dirigenten Karl Nagel hatte zu seinem dritten Serenadenabend im schönen Ambiente des neuen Wintergartens im Kurhaus geladen und konnte sich über ein sehr großes Publikumsinteresse freuen. Das überwiegend den Werken Wolfgang Amadeus Mozarts gewidmete Programm wurde mit der spätromantischen Serenade Nr. 1 op. 62 von Robert Volkmann eingeleitet, ein recht gewichtiger Auftakt mit Maestoso alla Marcia, ähnlich einem Trauermarsch, wenig passend zu dem übrigen frohgemuten klassischen Melodienreichtum. Wiederum gelang es dem Dirigenten, dem Publikum zwei junge begabte Solistinnen vorzustellen. Charlotte Reece, Violine, übernahm den Solopart beim Konzert für Violine und Orchester G-Dur, KV 216, von Mozart. Diese Komposition gehört zum festen Repertoire des Jugendorchesters, und Charlotte Reece, die sich sonst auch als Konzertmeisterin des Jugendorchesters profiliert, verstand es sehr gut, ihren Part durch die drei Sätze des Werkes musikalisch durchdacht vorzuführen. Besonders den langsamen Satz, Adagio, gestaltete sie äußerst sanglich und zart und makellos die anspruchsvollen Solokadenzen. Als zweite Solistin glänzte Lena Gersbacher, Oboe, im Konzert für Oboe und Orchester C-Dur, KV 285 d, ebenfalls von Mozart. Musikantisch und mit großem Atem formte sie das dreisätzige Werk souverän und voller Lebensfreude mit kunstvoll formulierten Kadenzen, einem hingebungsvollen Gesang im langsamen Satz, Adagio non troppo, und im Final Rondo, Allegretto, kostete sie den musikalischen Witz Mozarts virtuos aus, was spontan ansteckend wirkte. Das Oboenkonzert rahmte das Jugendorchester mit der Sinfonie A-Dur Perger 6 von Michael Haydn, dem jüngeren Bruder Joseph Haydns, und der Sinfonie A-Dur, KV 134, von Wolfgang Amadeus Mozart ein. Alles in allem erlebten die Zuhörer einen unterhaltsamen musikalischen Serenadenabend, den sie mit viel Applaus bedachten. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben