Kinder schweben über die Bühne

(red) - Mit seinem traditionellen Theaterfest startet das Theater Baden-Baden am kommenden Samstag, 10.September, in die neue Spielzeit, die dieses Mal unter dem Motto "Was wir glauben" steht (wir berichteten). Mit diesem Fest öffnet das Theater seine Türen und ermöglicht laut einer Mitteilung interessante, spannende Blicke hinter die Kulissen. Viele Aktionen laden Jung und Alt zum Mitmachen und Staunen, zum Eintauchen in die Theaterwelt und zum Kennenlernen der kommenden Spielzeit ein.

Ein buntes, vielfältiges Programm erwartet also die Besucher: Frühaufsteher können bereits um 11 Uhr mit Yoga in den Tag starten - im Spiegelfoyer, dem "Raum der Stille". Auf der Hofbühne präsentiert das Ensemble um 11.30 Uhr ein musikalisches Programm unter anderem mit Kostproben aus den Stücken "Der Talisman", "Anatevka" und "Die Dreigroschenoper".

In der großen Spielplanpräsentation stellt die neue Chefdramaturgin Kekke Schmidt um 12 Uhr auf der Theaterbühne die Stücke der neuen Spielzeit vor. Interviews mit Regisseuren werden hier durch ausgewählte Texte und Lieder ergänzt. Die einmalige Gelegenheit, einmal das komplette Ensemble zu erleben, ergibt sich um 15 Uhr bei dem Programmpunkt "15x1" auf der Hofbühne: Eine Minute hat jede Schauspielerin und jeder Schauspieler Zeit, sich den Zuschauern mit Text, Lied und Aktion vorzustellen. So können die Besucher die Bisherigen neu kennenlernen und sich von den Neuen überraschen lassen.

Anschließend bietet sich bei der beliebten Kostümversteigerung die Möglichkeit, für Fasnacht, Themenpartys oder andere spezielle Anlässe ausgefallene, elegante und auch schräge Kostüme zu ersteigern. Im Umgang des Eingangsfoyers verkauft die Kostümabteilung zudem tagsüber schöne Stoffreste und Second-Hand-Kleider.

Neu ist ein weiterer Programmpunkt: Um 13 und 16Uhr geht es in die Theater-Werkstatt. Hier lernen die Besucher Interessantes über das nötige Wissen des Bühnenbauhandwerks und können sich dabei selbst an der Schreinerarbeit von Kulissenelementen erproben. Hierfür sind die Plätze begrenzt. Anmeldung am Infostand des Theaters.

Getreu dem Spielzeitmotto findet sich auf dem Theaterhof ganztägig das "Paradies", in dem man unter dem Baum der Erkenntnis in Liegestühlen über Kopfhörer Schöpfungsgeschichten aus verschiedenen Kulturkreisen lauschen kann. Weitere Lesungen zum Spielzeitmotto finden an verschiedenen Orten im Theater statt, unter anderem in den Logen. Hierfür ist ebenfalls eine Anmeldung beim Infostand vor dem Theater erforderlich. Führungen um 13, 14 und 15 Uhr bringen die Besucher in die entlegensten Winkel des Theaters. Auch hier wird um vorherige Anmeldung am Infostand gebeten. Einblicke in die spannende Geschichte des Theaters gewährt der Film "Operation Theatersanierung", der um 13.30 und um 21Uhr im Zuschauersaal gezeigt wird.

Auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten. Am Vormittag lernen sie bei der "Schöpfungs-Rallye" spielerisch die Biblische Schöpfungsgeschichte kennen. Mittags ab 13 Uhr können sie sich von den professionellen Maskenbildnerinnen des Theaters ihre Lieblingsfigur schminken lassen und mit einer Bühnenmalerin tolle Sachen basteln.

Um 14 Uhr geht es hoch hinaus: Angeschnallt und gesichert schweben die Kinder mit dem Flugwerk über die Bühne.

Jeweils um 18 Uhr werden dann die Wiederaufnahmen von Johann Nestroys Sittenposse "Der Talisman" im Theater und die Schauspielcomedy "Max wird reich" im TIK zu sehen sein. Premiere feiert an diesem Tag bereits um 13.30Uhr das Jugendtheaterstück "Ronny von Welt" des Dramatikers Thilo Reffert. Es erzählt die Geschichte eines Jungen namens Ronny, der neu in der Klasse ist und Anschluss sucht. Um auf sich aufmerksam zu machen, denkt er sich ganz im Stile des berühmt-berüchtigten Barons Münchhausen die sonderbarsten Geschichten aus.

Zum zweiten Mal gibt es die Tauschbörse vor den Eingangstüren des Theaters. Hier können Dinge, die einem einmal wichtig waren und es nun nicht mehr sind, gegen andere, die bereits auf dem Tauschtisch liegen, eingewechselt werden. Vielleicht findet sich ja unverhofft das schon langgesuchte, kleine Portemonnaie oder ein interessanter Roman? Als krönender Abschluss des Tages spielt die Old-Iron-Blues-Band ihre rockigen, jazzigen Songs, die zu guter Laune und zum Tanzen anregen.

