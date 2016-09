Teurer Aussetzer vor roter Ampel Bühl (bgt) - "Wie kann man so blöd sein? Was hab' ich gemacht?" Diese Frage stellte sich unmittelbar nach einem Unfall eine junge Musikstudentin, denn nun stand sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Bühler Amtsgericht. Der Prozess endete aber glimpflich. Gänzlich durch den Wind und kaum klarer Worte fähig, so wurde sie von allen Beteiligten während der polizeilichen Vernehmung geschildert. Sie selbst konnte sich den Tathergang nicht anders als mit einem "Sekundenschlaf" erklären. Davon wollte sie allerdings bei ihrer Einlassung vor Richter Alexander Lachmann nichts mehr wissen, und sie versicherte ihm, durch "irgendein Geräusch am Straßenrand" kurz abgelenkt gewesen zu sein. Anders könne sie sich ihren "Aussetzer" nicht erklären. Der wurde jedenfalls eine teure Angelegenheit. An einer Baustellenampel, vor der mehrere Fahrzeuge bereits bei Rot standen, war die Angeklagte dermaßen auf ihren Vordermann aufgefahren, dass bei ihm ein Totalschaden entstand, er sich durch die Wucht des Aufpralls nach vorne schob und ausgerechnet ein Liebhaberfahrzeug älteren Baujahres in Mitleidenschaft zog. Geschätzter Sachschaden: 30000 Euro. Beide Fahrer erlitten ein Schleudertrauma und Prellungen. Der gerade mal 19 Jahre alten Studienanfängerin ging der Unfall mit seinen weitreichenden Folgen ziemlich an die Nieren. Mit häufigem Blick zu ihren Eltern, die mit im Gerichtssaal saßen, suchte sie Unterstützung, und auch während der Aussagen der beiden als Zeuge geladenen Unfallbeteiligten hatte man den Eindruck, dass ihr deren Erlittenes sehr nahe geht. Sie hatte beide, wie ihr Verteidiger Sven Wilhelm dem Richter versicherte, nach dem Unfall angerufen und sich bei ihnen entschuldigt. Der Richter ließ sich eingehend sowohl den beruflichen Werdegang der Studentin schildern, als auch deren häusliche Situation. Man konnte sich auch bei ihm des Eindrucks nicht erwehren, dass ihm ein harsches, die Zukunft der Angeklagten ungünstig beeinflussendes Urteil nicht behagen würde, zumal auch die geschädigten Zeugen, wie sie auf seine Nachfrage bekannten, daran nicht interessiert waren. Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe sah in der 19-Jährigen noch eher eine Jugendliche und empfahl dem Gericht, bei seinen Überlegungen mögliche Arbeitsstunden einer Geldstrafe vorzuziehen. Die Verteidigung regte an, dass man im Hinblick auf den ohnehin schon belastenden dreimonatigen Führerscheinentzug seiner Mandantin das Verfahren einstellen könne. Auch die Staatsanwaltschaft war milde gestimmt und wollte sich darauf einlassen. Richter Alexander Lachmann zog sich zu einer kurzen Beratung zurück, mit dem Ergebnis, dass das Verfahren nach Paragraf 151a eingestellt wurde. Die Angeklagte muss aber bis zu ihrem Studienbeginn am 5. Oktober 35 Arbeitsstunden ableisten. Bleibt noch die Ermahnung des Richters: "Seien Sie vorsichtig in Zukunft!" Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben