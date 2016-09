Entschleunigt mit zwei PS durch die Allee

Von Stefan Jehle Baden-Baden - Die Kurstadt hatte vor allem in der Kaiserzeit eine große Tradition mit Kutschenfahrdiensten. Das änderte sich mit dem Aufkommen des Automobils. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein privater Kutschenfahrdienst neu etabliert: bei Kurgästen und Touristen genauso beliebt wie bei vielen Einheimischen. Seit gut einem Jahr wird dieser geleitet von Sabrina Möller. Die Pferdeliebhaberin gab dafür ihre Festanstellung auf. BT-Mitarbeiter Stefan Jehle machte eine Kutschfahrt durch die Lichtentaler Allee und sprach mit Möller. Startplatz ist der Goetheplatz vor dem Theater. Wenn möglich, parkt die Kutsche unter einem markanten Baum an der Oos - an heißen Tagen des Schattens wegen. "Mein Vorgänger ist hier schon immer gestanden", sagt Sabrina Möller. Man habe aus den Hotels schon "oft Gäste mit einem gewissen Rang", berichtet sie. Mehr will sie dazu nicht sagen, das fällt für sie unter das Thema Diskretion. "Spannend" findet Möller auch wiederkehrende Filmdreharbeiten, etwa russische Produktionen, wie überhaupt das ganze Baden-Badener Ambiente. BT: Was wäre, wenn da jetzt einer von dort drüben aus der Spielbank kommt, mit einem großen Gewinn, und bei Ihnen einsteigen will? Sabrina Möller: Wenn er mir diesen schenkt, fände ich das ganz prima (lacht). Ansonsten kriege ich da nicht viel mit. Grundsätzlich ist mir jeder Gast gleich gut. Meist sind die Gäste dort ja eher später unterwegs, als wir unsere Fahrdienste anbieten. BT: Ich würde sagen, dann fahren wir einfach mal los... Möller: (schnalzt laut mit der Zunge, spricht die Pferde an) ... komm. komm. BT: Verbindet Sie persönlich irgendetwas Besonderes mit dem Theaterbau? Möller: Das meiste tatsächlich mit unserem Startplatz. Ich war da aber mal in einem Stück, einer Inszenierung der "Rocky Horror Picture Show". BT: Baden-Baden ist aber kein Horror für Sie? Möller: Nein, Baden-Baden ist grundsätzlich die nahezu perfekte Stadt für einen Betrieb wie den unseren. Schöne grüne Parks, die Lichtentaler Allee. Bei viel Sonne gibt es da auch schöne schattige Plätze. Interview Möller steigt ab. Mit der Schaufel hebt sie frisch gefallene Pferdeäpfel auf - und sagt, Pferde "äpfeln etwa alle halbe Stunde". Entsprechend könne man sich die Kutschfahrt vorstellen. Die Kutscherin erzählt von den beiden Pferden, sie seien noch "in jugendlichem Alter", drei und vier Jahre jung. Mitten in der Ausbildung also. Zwei bis drei Jahre dauere das Training für ein gutes Kutschenpferd schon. BT: Wenn da jetzt mehr Touristen auf der Straße wären, hätten Sie da nicht Lust mehr in Trab zu verfallen, um schneller vorbeizukommen? Möller: Die gehen schon aus dem Weg (lacht). In der Allee ist Schritttempo von Vorteil, gerade weil hier viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Die Lichtentaler Allee ist meist auch die angenehmste Strecke, selbst bei 40 Grad im Schatten ist das auszuhalten. Auf den größeren Straßen geht es dann eher im Trab. BT: Wie wirkt denn das Fahren in der Pferdekutsche auf Ihre Gäste? Möller: Mir sagen immer wieder viele Kunden, dass das Kutschenfahren wirklich entschleunige. Das Geräusch des Hufgeklappers, das Gewackel. Ja, das bremst die Leute etwas runter. Das ist auch bisschen wie eine Zeitreise in frühere Zeiten. BT: Mögen Sie bestimmte Ecken der Allee besonders? Möller: Das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Im Frühjahr hat es hier ganz tolle Kirschblüten. Und dann gefallen mir auch die Magnolien. Je nach Jahreszeit auch die Rosengärten und die Dahlien. BT: Wie war es dieses Jahr mit den langen Regenphasen des Frühjahrs? Möller: Der Regen war nicht so wirklich der Bringer für uns. Das Wetter hätte man nicht unbedingt so haben müssen, fürs erste Jahr, in dem ich mit meinen Leuten den Betrieb übernommen habe... BT: Ist das Pferdekutschenfahren Ihr Traumjob? Möller: Grundsätzlich ja. Ich habe mit sieben Jahren das Reiten gelernt. Aber das muss noch wesentlich familienfreundlicher werden. So wie das dieses Jahr gelaufen ist, war das nicht optimal. Es ist momentan noch zu oft der Fall, dass ich meinen dreijährigen Sohn nicht sehe. Das muss besser werden, dann passt das. Mein Vorgänger hatte ja fast alles alleine gemacht. BT: Gibt es eine rege Nachfrage in Baden-Baden? Möller: Ja, gerade russische und arabische Gäste fahren sehr gerne Kutsche. Die Nachfrage ist definitiv da. Wichtigste Voraussetzung: schönes Wetter. BT: Welche besonderen Erlebnisse hatten Sie im ersten Jahr mit Gästen? Gibt es da Unterschiede zwischen Arabern, Russen und Badenern? Möller: Die Araber sitzen ganz oft auf der Kutsche und singen und klatschen laut dabei. Da muss man darauf achten, dass man die Pferde beisammen hält. Sie versuchen auch oft, einem die Leine zu klauen und meinen, es könne schneller gehen. Japaner und Chinesen sind viel am Fotografieren. BT: Und die Russen, wie sind die als Fahrgäste? Möller: Die sind sehr, sehr freundlich. Die sehen das als Vergnügen, fahren sehr gerne und viel. Seit der Ukrainekrise sind aber deutlich weniger Russen in der Stadt, der Rubel hat an Wert verloren. Franzosen fahren im Vergleich dazu wenig Kutsche. BT: Wir erreichen die Tennisplätze. Würde sie es reizen, sportlich gesehen, jetzt spontan in den Galopp zu gehen? Möller: (lacht) Galopp auf Asphalt macht man grundsätzlich nicht. Das ist zu gefährlich, auch wegen des möglichen Ausrutschens der Pferde. BT: Wie lange sind die Pferde am Tag unterwegs? Möller: Das ist unterschiedlich. Die Jüngeren nicht so lange. Da geht es dann vielleicht bis drei Uhr nachmittags. Nach vier bis fünf Stunden ist Schluss. Ältere, erfahrene Pferde sind etwas länger im Einsatz. Aber meist auch nur bis 18 Uhr. Wenn es später wird, und es auf Bestellung noch Gäste geben sollte, können die Pferde schon mal etwas stinkig sein. Denn um sechs Uhr abends ist Fütterungszeit. Pferde, die abends länger fahren, beginnen die nächste Tagesschicht aber dann später. BT: Taxifahrer haben ja abends häufiger das Problem mit "abgefüllten Gästen"? Möller: Das gibt es bei uns eher wenig. Wir haben aber immer wieder Junggesellenabschiede. Eher die brave, stille Version. BT: Ihr Wunsch fürs nächste Jahr? Möller: Besseres Wetter, zum einen. Und das sich alles im Betrieb noch besser sortiert.





