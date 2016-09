Rund 100 Flüchtlinge ziehen um

(nie) - Es herrscht Bewegung unter den Flüchtlingen: Rund 100 Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte im ganzen Stadtgebiet müssen umziehen. Grund dafür ist die Regel, dass Flüchtlinge mit Anerkennung das Recht auf zehn Quadratmeter Wohnfläche haben. Flüchtlinge mit Anerkennung sind diejenigen, die nach der sogenannten persönlichen Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen positiven Bescheid erhalten und damit eine Schutzberechtigung zugesprochen bekommen haben. Flüchtlinge ohne die entsprechende Anerkennung haben Anrecht auf sieben Quadratmeter Wohnfläche. Da der vorgesehene Wohnraum für Flüchtlinge mit Anerkennung mancherorts nicht gegeben war, kommt es zur Umorganisation der Belegung in den Unterkünften. Die Unterkünfte in der Schußbachstraße und im Hotel Adler in Oos, im Höllhäuserweg in Geroldsau, in der Aumatt, im Hotel Abarin, in der Frankenstraße, im Briegelacker, in Varnhalt und in Neuweier werden in Zukunft ausschließlich als Anschlussunterbringungen genutzt - mit zehn Quadratmeter Wohnfläche pro Person.

In der Schußbachstraße wohnten derzeit teilweise zwei Personen in einem Zimmer. Pressesprecher Roland Seiter, teilt mit, dass dies künftig nicht mehr der Fall sein wird. Die betreffenden Bewohner seien über die Umzüge mündlich und schriftlich informiert worden. Einige Umzüge seien bereits vonstattengegangen, weitere würden folgen. Die einzelnen Asylanträge werden vom Bundesamt und dessen Außenstellen nach und nach bearbeitet. Tritt der Fall ein, dass ein Flüchtling ohne Anerkennung kurze Zeit nach seinem Umzug einen positiven Bescheid erhält, so wird ein erneuter Umzug von einer Aufnahmeeinrichtung in eine Anschlussunterbringung erfolgen. Laut Seiter "kein großer Aufwand".