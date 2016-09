Ungewöhnliche Kleinodien aus aller Welt



Von Gisela Brüning Baden-Baden - Wie Millionen andere Menschen, so hat auch Christiane Haak die Sammelleidenschaft ergriffen. Im Gegensatz zu jenen, deren Interesse Briefmarken, Münzen oder Bierdeckeln gilt, haben die Sammelobjekte von Christiane Haak etwas mit ihrem Beruf zu tun: Sie ist gelernte Schneiderin und dokumentiert ihre Freude am Nähen mit rund 400 Fingerhüten aus aller Welt. Die präsentiert sie in ihrer Werkstatt anschaulich den Kundinnen in mehreren Setzkästen. Es ist erstaunlich, welch detaillierte Aussagen diese kleinen Objekte über ihre Herkunft, die Kultur oder die Sehenswürdigkeiten ihrer Heimat treffen. Auf Metall, Porzellan, Plastik oder Naturmaterial leuchtet die Landesflagge, verrät ein Schriftzug die Herkunft oder kündet ein signifikantes Mini-Bauwerk stolz den Ursprung. In den Anblick dieser Vielfalt versunken, erkennt der Betrachter den Kleinodien allerdings geringen Gebrauchswert an. Die Kathedrale von Santiago de Compostela dient ebenso wenig dem zugedachtem Zweck des Fingerhütens, wie der kleine Eiffel-Turm, das bayerische Bierseidl oder das üppige Gewand der Flamenco-Tänzerin aus Sevilla. Auch das zentimetergroße schottische Castle ist besser im Setzkasten aufgehoben, während andere Hüte mit kunstvoller Bemalung einfach zu schade sind, um den Finger vor der Nadelspitze zu schützen. Christiane Haak bezeichnet sich zwar als "mobile" Schneiderin, die Hausbesuche macht. Aber wann hätte sie die Zeit aufbringen sollen, all diese Souvenirs zu sammeln? Des Rätsels Lösung liegt bei Tochter Julia. Die schippert als Stewardess auf einem Luxus-Liner über die Weltmeere, und sooftsie auf Landgang ist, kauft sie ein Mitbringsel für die Mama. Inzwischen will auch Sohn Benjamin nicht hintan stehen. Von ihm stammt die jüngste Errungenschaft - die Kathedrale von Santiago als Fingerschutz. Nachdem vor Jahren eine Freundin mit einem silbernen Fingerhut im Saffian-Etui den Grundstein legte, ist bei der Schneiderin, die vor der Wende unter Hunderten von Bewerberinnen als Auszubildende an der Berliner Staatsoper "Unter den Linden" erwählt wurde, das Sammellfieber ausgebrochen. "Die Ausbildung an der Staatsoper war der Hammer", schwärmt die Azubi von 1976 noch heute und schildert eine Zeit, die sie, völlig unbeeindruckt von DDR-Diktatur und Mangelwirtschaft, in den Kostümwerkstätten in eine eigene Welt versetzte. Ihre Fertigkeit konnte sie etliche Jahre beim ostdeutschen Film und Fernsehen erfolgreich einbringen, bevor sie durch Heirat in den Westen das Leben einer ehelichen Bürokraft, Hausfrau und Mutter aufnahm. Heute allerdings, nach gescheiterter Ehe und dem Sprung in die Selbstständigkeit, weiß sie das Rüstzeug ihrer gründlichen Ausbildung an der Staatsoper um so mehr zu schätzen. "Enger-Länger-Weiter" ist ihr Betriebsmotto, das auch auf sie selbst zutrifft; hat sie doch die Kraft, sich trotz aller Hindernisse, das passende Lebenskostüm zu schneidern.