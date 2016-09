Pauken in den Sommerferien Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - In den Sommerferien die Schulbank drücken? "Niemals", würde der ein oder andere Schüler sich sicherlich entrüsten. Nicht so die Teilnehmer an der Sommerschule des Richard-Wagner-Gymnasiums. Sie opfern, ebenso wie einige Lehrer, freiwillig zwei Wochen ihrer sechswöchigen Sommerferien, um sich im Fach Mathematik fit zu machen. "Alle Arbeiten im nächsten Jahr zählen für das Abitur, deshalb ist es gut, nochmals den Stoff zu wiederholen", sagt Sommerschülerin Selina Schindler, die ab Montag, wie ihre Mitschüler, in die Oberstufe wechselt. "Die Sommerschule, die in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet, wird bei den Schülern der 10. Klassen immer attraktiver", freut sich RWG-Schulleiter Matthias Schmauder. Den Beweis liefern die Zahlen. Von 68 Schülern, die es in Kürze mit der Kursstufe Mathematik zu tun bekommen, nehmen noch bis heute 48 Personen das Angebot der Sommerschule war. Federführender Lehrer ist Tobias Prestenbach. Er und seine Kollegen entwickelten für die Kurse ein eigenes Lernprogramm, mit der Zielsetzung, die wichtigsten Grundlagen der Mathematik, die für die Oberstufe gebraucht werden, zu vermitteln. "Es ist eine schwerpunktmäßige Wiederholung des Mittelstufenstoffs und wichtige Grundlage für die Kursstufe", legt Mathematiklehrerin Andrea Rosch dar. Eine regelmäßige Überprüfung der Kursinhalte durch Schüler, Lehrer und Mentoren sichern die Unterrichtsqualität. "Dadurch wissen wir, dass das Konzept sehr gut ankommt", so der Schulleiter. Die Sommerschule selbst ist zweigeteilt. Der erste Kurs findet gleich zu Beginn der Sommerferien statt, die zweite Kurswoche geht heute zu Ende. Das RWG ist das einzige Gymnasium in der Kurstadt, das an dem Projekt "BaBaLu" (Baden-Badener Lernunterstützung) teilnimmt. Sogenannte Poolstunden, die das Land den Schulen für Zusatzunterricht zur Verfügung stellt, sorgen dafür, dass Lehrer den Unterricht leiten können. Schmauder zeigt sich stolz über das hohe Engagement seiner Kollegen. Doch sie sind nicht alleine bei der Wissensvermittlung tätig. Unterstützt werden sie von Schülermentoren. Das sind junge Menschen der Kursstufen, die gute Mathematikschüler sind und den jüngeren Schülern helfend zur Seite stehen. Eine davon ist Schülersprecherin Manuela Bosse, einst selbst Sommerschülerin: "Die Teilnahme an der Sommerschule hat geholfen. Auch hilft das Erklären des Stoffs, die Materie noch besser zu verstehen", sagt sie. "Ältere helfen den Jüngeren ist ein wichtiger Teil der Aktion", so Schmauder und ergänzt: "Sie sollen lernschwache Schüler unterstützen sowie motivieren, wieder Freude am Lernen zu finden." Schwerpunkt ist ein angstfreies Lernen. "Das geht gut mit älteren Schülern. Ihnen erzählen die Jüngeren eher, wo es Probleme gibt als einem Lehrer". Gelernt wird täglich vier Stunden in kleinen fünf- bis sechsköpfigen Gruppen. Es sind aber nicht nur Jugendliche dabei, die Probleme mit dem Fach Mathematik haben: Der Einstieg in das neue Schuljahr werde so generell leichter, betonen einige Schüler. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben