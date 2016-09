Die Zirkuswoche gehört zu den Höhepunkten

Von Alois Huck Sinzheim - Eine Erfolgsge-schichte ist seit Jahren die Kinderferienbetreuung der Gemeinde Sinzheim. Der Jugendsozialarbeiter Dominik Springmann lässt sich sowohl für die Pfingst- und die Herbstferien, vor allem aber für die sechswöchigen Sommerferien, immer etwas einfallen. "Bis zu 25 Kinder im Grundschulalter können teilnehmen", bestätigt er. Ist die Höchstteilnehmerzahl erreicht, gibt es eine Warteliste. Bei der Ferienbetreuung in den großen Ferien können auch die kommenden Schulanfänger und die Kinder der bisherigen vierten Klasse dabei sein. Von 7.30 bis 14Uhr sind die Grundschulkinder in guter Obhut. Die Begeisterung steht den Mädchen und Jungen ins Gesicht geschrieben. Die neunjährige Nele, die in die vierte Klasse kommt, ist schon eine erfahrene Teilnehmerin und weiß, "wie der Hase läuft". Zusammen mit einer Freundin, die zum ersten Mal dabei ist, übte sie bei der Zirkuswoche, wie man mit den Devil Sticks Kunststücke vollbringt. "Die Zirkuswoche ist immer einer der Höhepunkte in den Sommerferien", erläutert Dominik Springmann. "Wir übten an fünf Vormittagen in der Altenburghalle und luden als Abschluss die Eltern zu einer Aufführung in den Zirkus Febegesi ein." "Febegesi" bedeutet Ferienbetreuung Gemeinde Sinzheim. Begeisterten Beifall hatten die jungen Artisten für ihre Aufführungen bekommen, denn der Umgang mit Gymnastikreifen, Jonglierbällen, dem Diabolo, bunten Bändern sowie Radschlagen oder elegant vom Kasten springen war nicht so einfach. Ebenso wie die Akrobatik auf dem Einrad. Tatkräftige Hilfe bekommt Dominik Springmann von Jugendlichen, die als Ferienjobber bei der Ferienbetreuung mitarbeiten wollen. "Das klappt ganz gut, manche sind schon öfter dabei gewesen, da läuft vieles ohne Probleme ab", lobt er seine jungen Mitarbeiter. Diese waren auch bei der Waldwoche, die beim Vormberger Waldkindergarten stattfand, eine umsichtige Unterstützung. "Das war eine richtige Actionwoche", erzählt Michelle Lemay, die seit einigen Jahren als Helferin mitarbeitet. "Da konnten sich die Kinder bei bestem Wetter richtig austoben, eine Hütte bauen und toll spielen." Da wurde gesägt und geschnitzt und kleine Autos wurden aus Holzblöckchen und Astscheiben gebaut. Aber auch eine Schnitzeljagd durfte nicht fehlen. In den ersten und letzten beiden Ferienwochen sind Spiel und Spaß angesagt. Treffpunkt sind die Räume bei der Schülerbetreuung im Alten Rathaus. Die sechsjährige Lilly hat ihre Scheu schnell überwunden und gleich Spielkameradinnen gefunden. Für größere Kinder bietet der Tischkicker spannende Unterhaltung. Andere bauen mit Holzklötzchen architektonische "Meisterwerke", die dank fehlender Statik auch mal zusammenstürzen. Der Turm des siebenjährigen Tobias fiel erst zusammen, als er schon so groß wie der Junge selbst war. Dann baute er mit den flachen Holzstücken eine Carrerabahn und ein Stadion. Zwei Mädchen spielen inzwischen Mensch-ärgere-Dich- nicht, andere basteln, malen oder knüpfen Perlenketten. "Es kann bis um 9.30 Uhr jeder spielen, lesen oder tun was er will", erläutert Dominik Springmann. "Dann gehen wir zum Spielplatz in den Mehr-generationenpark."Heute endet die Ferienbetreuungswoche mit einem kleinen Grillfest.