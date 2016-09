Stillstand und Verfall: "Stacheln im Fleisch"

Baden-Baden - "Eine Stadt ohne Baustellen ist eine tote Stadt", sagt Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen in der Kurstadt. Doch auf so manche ihrer "Fälle" könnten Schübert und seine Kollegin Astrid Mehrfeld vom Fachgebiet Bauordnung trotzdem verzichten: ewige Baustellen, Ruinen, Projekte im Dornröschenschlaf - Schübert bezeichnet sie als "schmerzliche Wunden im Stadtbild". Von ihnen gibt es einige in Baden-Baden.

Beispielsweise in Neuweier: In einem Neubaugebiet, eingerahmt von schmucken Reihen- und Einfamilienhäuschen, gammelt ein angefangener Rohbau vor sich hin. Seit mittlerweile drei Jahrzehnten, so Schübert, tue sich nichts an dem Gebäude in der Straße "Im Grün". Die Baugenehmigung sei längst verfallen, sagt er. Der Besitzer wolle das Grundstück aber nicht verkaufen. Im Gemeinderat vor der Sommerpause hatte Grünen-Stadtrat Günter Seifermann angefragt, ob sich in der Sache etwas tue. Doch die Antwort der Verwaltung fällt ernüchternd aus: Es gehe nichts mehr an der Baustelle. Möglicherweise sei das Gebäude auch nicht mehr standsicher. "In diesem Fall können wir nur darauf achten, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist", sagt Schübert. Ansonsten seien der Verwaltung die Hände gebunden.

Nur auf den ersten Blick ähnlich ist die Situation auf einem Grundstück in Malschbach. Auch dort gebe es "seit über 20 Jahren" eine Baustelle, so Schübert. Jedoch ist das Dach geschlossen, der Bau ist wettergeschützt. Und, es sei ein "skurriler Fall", so Schübert, denn es werde regelmäßig immer ein bisschen weitergebaut. In diesem Jahr sei beispielsweise eine Außenwand verputzt worden, sagt Mehrfeld und zeigt zwei Fotos, die ihre Mitarbeiter 2015 und 2016 gemacht haben. Und solange die Arbeiten nicht länger als drei Jahre ruhten, verfalle die Baugenehmigung nicht. "Man darf sich solange Zeit lassen wie man will", so Schübert.

Überhaupt gebe es auch kein Recht auf die Unversehrtheit des Stadtbildes. "Hässlichkeit reicht nicht als Grund dafür, dass die Stadtverwaltung eingreifen kann." Das zeige sich am Beispiel der Grundstücke Lange Straße 99/101, die mitsamt der unter Denkmalschutz stehenden Villa langsam verwildern. Dieses Areal, zu dem auch das BT immer wieder Zuschriften von empörten Lesern erreichen, sei zwar ein "Stachel im Fleisch dieser Stadt", sagt Schübert. Tag für Tag rollen viele Tausend Autofahrer daran vorbei und sehen die zunehmende Verwahrlosung. Doch die Besitzer könnten nicht dazu gezwungen werden, dort aktiv zu werden. "Eine Baugenehmigung ist eben ein Recht - aber keine Verpflichtung", erklärt Schübert. Das auf dem leerstehenden Areal geplante Wohnbau-Projekt sei nicht vorangetrieben worden. Eventuell warte der Besitzer ja ab, was mit der benachbarten Villa geschehe. Aber auch da tue sich derzeit nichts. Lediglich der Rückschnitt der auf den Gehweg wuchernden Pflanzen sei kürzlich veranlasst worden. Ansonsten gilt es, den Stillstand auszuhalten.

Doch auch Stillstand hat seine Grenzen. Das gilt für das ehemalige Hotel "Zum Nest" in der Rettigstraße. Das Gebäude hat einige Schweizerhaus-Elemente aufzuweisen und verfügt über einen Sockel aus Sandstein. Es steht unter Denkmalschutz. Der Besitzer, nach Informationen des BT ein Architekt aus der Ortenau, habe "keine genauen Vorstellungen" darüber, was man mit dem Objekt anfangen könne, so Schübert. Deshalb habe man auch da bislang nur zuwarten können. Nun aber sei die "denkmalgeschützte Substanz gefährdet", sagt er. Und diese müsse erhalten werden. "Dazu ist der Eigentümer verpflichtet", so Mehrfeld. Er dürfe keinesfalls "auf Zeit spielen" und darauf hoffen, dass er das Gebäude abreißen dürfe, wenn es zu sehr heruntergekommen sei. Nach den Sommerferien werde man sich im Rathaus verstärkt diesem Fall widmen und darauf drängen, dass zumindest in den Erhalt der Substanz investiert werde.

Dass Stillstand manchmal auch ein Ende haben kann, zeigt sich derweil an zwei Objekten in der Innenstadt: am ehemaligen Nachtclub Barbarina in der Luisenstraße und am ehemaligen Hotel Augustabad in der Sophienstraße. Bei beiden Gebäuden ist Veränderung in Sicht. Der 2010 ausgebrannte und seither leerstehende Nachtclub ist innen saniert worden und soll nun laut Schübert zeitgleich mit dem benachbarten Europäischen Hof umgebaut werden. Man stehe im Kontakt mit dem Investor und rechne damit, dass sich das Gebäude 2017 oder 2018 mit Leben fülle.

Bewegung steht schließlich auch in der Sophienstraße unmittelbar bevor, im seit Jahren vor sich hin gammelnden, denkmalgeschützten Gebäude direkt neben dem Fabergé-Museum. Seit Jahren sei das Haus "ein großer Wermutstropfen im Stadtbild", so Schübert. Doch dort hat die Verwaltung im Frühjahr endgültig die Baugenehmigung für den Umbau des Gebäudes in ein Wohnhaus und den Neubau von zwei weiteren Wohnhäusern auf dem rückwärtigen Teil des Areals erteilt. Es liefen derzeit zwar noch einige Detailabsprachen mit den Planern, er rechne aber damit, dass "zeitnah mit der Realisierung des Projekts begonnen" werde, so Schübert.