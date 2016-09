Bessere Finanzlage - und trotzdem Sparkurs

Baden-Baden - Die städtischen Finanzen entwickeln sich deutlich positiver als erwartet: Das geht aus den Unterlagen der Verwaltung für den gemeinderätlichen Hauptausschuss am 19. September hervor. Trotzdem soll gespart werden - unter anderem bei den Mitteln der Ortschaftsräte, bei der Euraka und bei den Ausgaben für Spielplätze und Parkanlagen.

Für 2016 sei im Doppelhaushalt ursprünglich ein Defizit in Höhe von 6,2 Millionen Euro beim Gesamtergebnis vorgesehen gewesen, heißt es in den Unterlagen. Nun prognostiziert die Verwaltung zum Jahresende hin aber ein deutlich besseres Ergebnis: Unter anderem wird mit 4 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer gerechnet. Auch in anderen Punkten wie bei Personalkosten und bei der Grunderwerbssteuer sollen die Ergebnisse nun besser ausfallen. Insgesamt wird mit einer Verbesserung in Höhe von 7,3Millionen Euro gerechnet. "Unter Berücksichtigung auch negativer Abweichungen wird ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis des Ergebnishaushaltes prognostiziert", schreibt die Verwaltung.

Auch für 2017 wird das prognostizierte Defizit bereits von 9,2 auf 5,4 Millionen Euro reduziert. "Sollte die Entwicklung der Gewerbesteuer dauerhaft sein", könne sich das Defizit 2017 noch stärker reduzieren.

Trotz dieser guten Aussichten sieht man im Rathaus den Bedarf an Maßnahmen "zur weiteren Haushaltsstabilisierung". Die Begründung: Die Verbesserung ergebe sich auch durch die Gewerbesteuereinnahmen. Diese unterlägen aber starken Schwankungen, es könne von einer solchen Entwicklung demnach nicht auf Dauer ausgegangen werden. "Auch bedarf es weiterer Liquidität, um die Investitionen ohne Kreditaufnahme finanzieren zu können."

Von einer flächendeckenden Einsparung ist nicht mehr die Rede: Es werden für das Jahr 2016 gezielte Sparvorschläge in verschiedenen Bereichen gemacht - insgesamt sollen so 377900Euro eingespart werden.

Unter anderem sollen die gesamten Mittel, die den Ortschaftsräten für Anschaffungen und Projekte in den entsprechenden Stadtteilen zur Verfügung stehen (27900 Euro) gestrichen werden.

Spiel- und Bolzplätze sollen verschwinden

Für "kurörtliche Maßnahmen", für die laut Stadtpressesprecher Roland Seiter das Gartenamt zuständig ist, sollen 80000 Euro weniger bereitstehen. Das bedeutet Seiter zufolge eine "Reduzierung von Standards": So werde etwa beim Sicherheitsdienst im Kurgebiet gekürzt und bei der Betriebszeit der Fontänen am Augustaplatz sowie beim Festspielhaus, Blumenbeete sollen aufgegeben werden, ein Teil der Schalen und Kübel in der Innenstadt verschwinden. Außerdem sei der Rückbau von sechs Spielplätzen und drei Bolzplätzen vorgesehen.

"Standards" sollen auch im Stadtwald reduziert werden - hier will die Verwaltung 100000 Euro einsparen, die laut Seiter etwa für die Pflege von Waldwegen und Bänken vorgesehen gewesen seien. Der Zuschuss für die Euraka soll um 100000 Euro geringer ausfallen, die Miete des Kongresshauses um 40000Euro steigen. Im Bereich der Weltkulturerbe-Bewerbung soll 14000 Euro weniger ausgegeben werden, für die Klimaschutzkampagne 4000 Euro weniger, für Ehrungen und Empfänge 6000 Euro weniger. Außerdem soll ein Konzert der Carl-Flesch-Akademie entfallen (6000 Euro).

Innerhalb der Verwaltung soll "ohne Außenwirkung" ebenfalls gespart werden. Weitere Punkte der Haushaltsstrukturkommission würden darüber hinaus noch aufgearbeitet und dem Gemeinderat in einer späteren Sitzung vorgelegt, heißt es weiter.

Außerdem wird vorgeschlagen, "zur dauerhaften und langfristigen Stabilisierung der Finanzlage" eine Kölner Firma mit der Erstellung eines "Haushaltssicherungskonzeptes" zu beauftragen. Kostenpunkt: 150000 Euro.

Über die Vorschläge wird zunächst der Hauptausschuss, am 26. September dann der Gemeinderat abstimmen.