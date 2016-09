Stief: Weinbau der Region nahe bringen

Leader ist der Begriff, der sich aus den Anfangsbuchstaben der französischsprachigen Schreibung zusammensetzt: Liaison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale. Das bedeutet die Verknüpfung von Aktionen zur Entwicklung der Wirtschaft im ländlichen Raum.

Ein wesentliches Merkmal von Leader ist es, die Bürger in solche Aktionen mit einzubeziehen. Das Baden-Badener Rebland befindet sich mit weiteren mittelbadischen Gemeinden wie Bühlertal, Bühl, Lauf, Ottersweier, Sinzheim und im Murgtal in der sogenannten Leader-Kulisse. Über den Fortgang des Leader-Projektes gegen den Verfall der Rebenlandschaft sprach BT-Mitarbeiterin Christina Nickweiler mit der Leiterin des Landwirtschaftsamtes des Landkreises Rastatt, Andrea Stief.

BT: Frau Stief, im Februar gab es in Sinzheim die Auftaktveranstaltung zu der Leader-Projektgruppe. Was hat sich seither getan?

Andrea Stief: Da hat sich inzwischen einiges getan. Es gab zwei Workshops hierzu. Bei den beiden Veranstaltungen - eine in Affental, die andere in Neuweier - arbeiteten engagierte Bürgerinnen und Bürger, darunter auch etliche Winzer, mit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meiner Freude Ausdruck zu geben, denn zu jedem Workshop kamen rund 30 Personen. Das zeigt auch, dass die Erhaltung der Kulturlandschaft den Menschen sehr am Herzen liegt. Bei den Workshops ging es um eine Bestandsanalyse und um eine Ideensammlung. Diese Ideen sind mittlerweile konkretisiert worden. Parallel hierzu fanden etliche Gespräche mit Winzern und den Vertretern aus den Kommunen sowie Abstimmungsgespräche mit den beauftragten Planungsbüros statt.

BT: Wie sehen denn die erarbeiteten Ideen aus?

Stief: In einem Abschnitt ging es darum, derzeit betroffene Gewanne zu erfassen. Es wurden Lösungen diskutiert, wie die Bewirtschaftung der Rebgrundstücke erleichtert und verbessert werden kann, beispielsweise durch entsprechenden Zuschnitt und Erschließung. Da zu dem Projekt auch die Sanierung der landschaftstypischen Trockenmauern gehört, wurde in den Workshops auch über verschiedene Finanzierungsmodelle hierzu gesprochen. Unter dem Themenbereich Naturschutz wurden Maßnahmen zur Umweltpädagogik und unter anderem die Beweidung brachliegender Grundstücke zwischen den Reblagen durch Rinder ins Auge gefasst. Um die Reblandschaft für den Tourismus und für die Naherholung attraktiv zu machen, wurde über "Themenwege" rund um den Wein und die Landschaft nachgedacht. Eine Anknüpfung an bestehende Freizeitstrukturen erscheint hier sinnvoll.

BT: Welche Schwierigkeiten haben sich bisher aufgetan?

Stief: Uns war von Anfang an bewusst, dass es schwierig sein wird, aus einer Fülle von Ideen konkrete Projekte abzuleiten, die von einer bestimmten Person, einer Art "Kümmerer", federführend vorangetrieben werden. Immer nur auf das Tun der öffentlichen Hand zu schielen, löst das Problem nicht. Wir brauchen Firmen, Organisationen, Privatpersonen oder Gruppen, die neben den Kommunen konkrete Maßnahmen umsetzen. Die öffentlichen Förderprogramme können hier nur unterstützend wirken.

BT: Betroffene und Fachleute sehen hinter den brachliegenden Flächen und überwuchernden Trockenmauern ein Strukturproblem: Die Winzer bekommen immer weniger Geld für ihre Arbeit, und unter diesen Voraussetzungen gibt es keine Nachfolger, die diese Arbeit fortsetzen wollen. Wie sollte Ihrer Meinung nach gegen dieses grundsätzliche Problem vorgegangen werden?

Stief: Bei der Vermarktung des hier erzeugten Weins stehen wir in scharfer Konkurrenz mit anderen nationalen und internationalen Weinanbaugebieten. Unser Wein ist eng mit der Kulturlandschaft in der Vorbergzone des Schwarzwaldes verbunden.

Es geht also darum, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um unsere Landschaft und den Weinbau mit seinen einzigartigen Weinen den Menschen in der Region nahezubringen und insgesamt für den Tourismus und die Naherholung aufzuwerten. Davon wird dann auch der Weinabsatz profitieren. Denn Wein, der vor Ort, das heißt, direkt bei der Winzergenossenschaft, im Weingut oder in den Hofläden verkauft wird, hat ohne den Handel dazwischen den besten Preis.

BT: Wie sieht der weitere Zeitplan dieses Leader-Projektes aus?

Stief: Im Oktober sollen ein abschließender Bericht über die Arbeit der Projektgruppe sowie geografische Karten vorliegen. Hieran arbeiten zwei beauftragte Gutachterbüros, das Institut für Landschaftsökologie in Bühl (ILN) ist eines davon. Am Ende des Prozesses steht definitiv ein Katalog mit Maßnahmen, wie die einmalige Kulturlandschaft insgesamt aufgewertet werden soll. Darüber werden wir die Öffentlichkeit ausführlich informieren.

Ich bin zuversichtlich, dass es konkrete Folgeprojekte zur Realisierung des zu diesem Thema erarbeiteten Konzeptes geben wird. Auf alle Fälle werden wir uns in einer besonderen Form bei den Akteuren bedanken, die sich bisher aktiv in das Projekt eingebracht haben.