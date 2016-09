Abbau von Barrieren erforderlich Baden-Baden (fk) - Barrierefreiheit ist wohl das wichtigste Stichwort, das die Baden-Badener Behindertenbeauftragte Beate Wirth gestern gebrauchte, als sie eine erste Bilanz ihrer bisher neunmonatigen Tätigkeit zog. Denn der Abbau von Hindernissen sei eine der bedeutendsten Voraussetzungen für die Inklusion von Behinderten in die Gesellschaft. Explizite Problemstellen wurden bei dem gemeinsamen Informationsgespräch mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen nicht genannt, sie wurden und werden im Rahmen von Rundgängen erläutert (wir berichteten). Vielmehr war Wirth daran gelegen aufzuzeigen, was bis jetzt Positives geleistet wurde und welche Neuerungen in Zukunft anstehen. Mit das wichtigste Novum in ihrer Amtszeit sind für sie die erwähnten Rundgänge, die vom ebenfalls neugegründeten Arbeitskreis Barrierefreies Baden-Baden in Angriff genommen werden. Er entstand aus dem seit zehn Jahren abgehaltenen Runden Tisch für Menschen mit Behinderung, der halbjährlich stattfindet, und hat sich zur Aufgabe gemacht, die ganze Stadt auf Hindernisse für behinderte und eingeschränkte Personen zu überprüfen. Bei einem ersten Rundgang im Juli machten Teilnehmer etwa auf unglücklich aufgestellte Blumenkübel auf Gehwegen aufmerksam. All solche Probleme würden gesammelt und der Verwaltung vorgelegt, so Wirth gestern. Rathauschefin Margret Mergen lobte dieses Vorgehen, da nur so die Verwaltung für Probleme eingeschränkter Menschen sensibilisiert werden könnte. Als Projekte der Kommune auf dem Weg zur Barrierefreiheit nannte sie den Umbau von Bushaltestellen, das Installieren neuer Ampelanlagen mit Ton- und Vibrationsgerät und die altersgerecht gebauten oder renovierten Gebäude der Gesellschaft für Stadtentwicklung, etwa in der Wörth- oder Briegelackerstraße. Aktualisiert werden soll der Behindertenwegweiser, der Infos und Karten über behindertengerechte Bus- und Bahnhaltestellen und Sehenswürdigkeiten enthält. Des Weiteren warb Mergen für ein Rollatortraining von Baden-Baden-Linie und Verkehrswacht, bei dem ältere Menschen den Umgang mit der Gehhilfe in Bussen üben könnten. Politisch schlägt derweil das noch nicht beschlossene Bundesteilhabegesetz Wellen. Im Kern gehe es laut Mergen darum, dass der Bund die Kommunen in ihrer finanziellen Verantwortung für die Behinderten entlasten soll - Mergen bezifferte das Volumen auf rund fünf Milliarden Euro. Doch da gleichzeitig der Kreis derer, die Leistungen in Anspruch nehmen dürfen, erweitert würde, befürchten Mergen und ihre Kollegen im Städtetag eine verkappte Mehrbelastung. Sie appellierte: "Der Staat soll mehr Geld aufwenden, aber bitte nicht auf dem Rücken der Kommunen." Infos: Beate Wirth, (07221)932018, 9.30 bis 12 Uhr. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben