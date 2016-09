Zehn-Millionen-Projekt in der Cité

Baden-Baden - Die rasante Entwicklung des Stadtteils

Cité setzt sich fort - ein weiteres Grundstück füllt sich. In der Allee Cité entstehen drei Neubauten, für die ein Kostenumfang von rund zehn Millionen Euro veranschlagt ist. Baubeginn war am Donnerstag.

Gebaut wird auf einem 1735Quadratmeter großen Areal, das sich in der Allee Cité schräg gegenüber der Akademiebühne der Euraka befindet. Die Häuser werden die Nummern 6, 8 und 10 tragen. Das Gelände läuft spitz zu, weshalb jedes Gebäude einen anderen Grundriss haben werde, erklärt Ove Johannsen. Er ist Geschäftsführer der zuständigen Projektentwicklungsgesellschaft Adventus GmbH. Bauträger ist deren Tochter- und Projektgesellschaft PQ Plan-Quadrat Wohnungsbau GmbH.

Zwölf Geschosswohnungen, zwei Penthouse-Einheiten, eine Maisonette-Wohnung und sechs Büroeinheiten mit 25Tiefgaragen- und 14Außenstellplätzen sollen entstehen. Gewohnt wird auf 55 bis 210Quadratmeter großen Flächen, ausschließlich ab dem ersten Obergeschoss. Im Sockelgeschoss positioniert sich Gewerbe. Das Bauprojekt soll laut Johannsen Ende 2017 oder Anfang 2018 fertiggestellt sein. Mitte 2014 war mit den Planungsarbeiten begonnen worden, es folgte das Warten auf die Baugenehmigung, ehe es mit der Bewerbung der Einheiten weiterging. "66 Prozent der Gesamteinheit sind bereits verkauft. Sechs Drei- bis Vierzimmerwohnungen und eine Gewerbefläche sind noch zu haben", erläutert Norman Fischer, der mit seiner Firma für die Vermarktung zuständig ist.

Neben dem Ziel, sich städtebaulich passend einzufügen, stehe vor allem eins im Vordergrund der Bauten, sagt Johannsen: viel Tageslicht. Ringsum bodentiefe Fenster, Verandabrüstungen aus Glas und die Verwendung von Loggien, die zur Wohnseite hin mit Glasflächen ausgestattet werden, sollen in nahezu jeden Raum natürliches Licht fließen lassen. Jede Wohnung für sich werde ein "Townhouse", sagt der Geschäftsführer: In den großzügig geschnittenen Einheiten könne man sich wie in einem eigenen Haus fühlen.

Für das "Wohn-Wohl-Gefühl" sollen diverse Besonderheiten sorgen. Unter anderem würden Fußbodenheizung mit Kühlfunktion und barrierefreie Zugänge zu einem gewissen Standard, beitragen, berichten Fischer und Johannsen.

"Holz ist ein dankbarer Baustoff", sagt Johannsen: Mit der Holzfassade soll die Verbundenheit zur Region Schwarzwald ausgedrückt werden. In den Gewerbeeinheiten ist den Planern zufolge ausschließlich ruhige Büronutzung vorgesehen - ohne Geruchs-, Geräuschemissionen und hohe Passantenfrequenz. Johannsen hebt die Lage des Wohngebiets hervor: "Gute infrastrukturelle Anbindung, fußläufige Einkaufsmöglichkeiten und viele Parkplätze zeichnen das Gebiet aus."