Von Null auf Hundert in drei Sekunden

Baden-Baden - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein: Am Samstag "stand" über der Start- und Landebahn des Segelflugplatzes in Oos förmlich die heiße Luft. Thermik zum Aufsteigen? Fehlanzeige. Keine guten Segelbedingungen also für die 15 Kinder zwischen acht und 14 Jahren, für die der Aeroclub im Rahmen des Sommerprogramms des Kinder- und Jugendbüros nach dem verregnetem Ausfall im Jahr 2015 wieder das Kinderspaß-Schnuppersegeln anbot.

Nur im Osten über dem Schwarzwald bauschten sich ein paar Wolken auf. "Dort müssen wir hinkommen, da gibt es Thermik", sagte Aeroclub-Vorsitzender Axel Schulze zu dem elfjährigen Justus Hirth, der hinter ihm in dem Zweisitzer mitsamt Rettungsfallschirm angegurtet wurde. "Den haben wir allerdings noch nie gebraucht", beruhigte der zweite Aeroclub-Vorsitzende Jörg Zwosta lachend die Eltern und Kinder, die um ihn herumstanden. Ausführlich erläuterte er ihnen Instrumente und Funktionen eines Segelflugzeugs, erteilte aber auch klare Sicherheitsinstruktionen für den Notfall, wie etwa die gläserne Kuppel zu öffnen, dann auszusteigen und der Fallschirm zu bedienen sei. Ein Käppi gegen die heiße Sonne unter Kuppel und eine Plastiktüte für den Fall von Übelkeit gehörten ebenfalls zu Justus' Bordausstattung. Dann war er der Erste, der mit Schulze von der 350 PS starken Winde am anderen Ende des Flugplatzes an dem über 1000 Meter langen Stahlseil mit brachialer Gewalt und dem Können des Piloten zu seinem Premierenflug in die Höhe katapultiert wurde.

Der Segler beschleunigt dabei von null auf 100 Stundenkilometer in nur drei Sekunden. Bei einer "Reisegeschwindigkeit" zwischen rund 130 und 150 Stundenkilometern und dem Erreichen einer gewissen Flughöhe klinkt der Pilot das Seil aus, das daraufhin an einem kleinen Fallschirm zu Boden sinkt. Unter den Helfern am Boden befand sich auch der 14-jährige Nico Lindner. Er ist einer von vier jungen Nachwuchspiloten, die im Aeroclub für den ersten Segelflugschein trainieren. Für ihn steht aber heute schon fest, dass er mal Pilot eines Verkehrsflugzeugs werden will. Schon so einige Berufspiloten sind tatsächlich aus dem Aeroclub auf dem zweitältesten Segelflugplatz Deutschlands hervorgegangen. Nico trainiert dafür schon seit über einem Jahr am Flugsimulator eines Airbus A320 in Bruchsal. Dort gibt es unter dem Namen "Flying Kids" ein Programm, bei dem Jugendliche alle zwei Wochen für drei Stunden Flugzeuge "fast wie in echt fliegen" dürfen. Wie ernst es Nico mit seinem Berufswunsch nimmt, zeigt sich übrigens schon an seiner Bewertung dieses Simulatortrainings: Natürlich sei jemand dabei, der helfe. Vor allem aber säßen ja keine Passagiere drin. Das sei der größte Unterschied. Dennoch glaubt er nach vielen "Airbus-Stunden", so einen Vogel auch in echt sicher landen zu können.

Auf dem Flugplatz in Oos waren den ganzen Tag über begeisterte Funksprüche zu hören: "Das war ein hervorragender Start!" oder bei den Zuschauern: "Wow! Was für eine saubere, butterweiche Landung!" Derweil hat draußen auf dem Flugfeld auch schon Caroline Schmitt mit der 25 Jahre alten 185 PS-Husky Position bezogen, um den einen oder anderen Segler in die Lüfte zu hieven. Trotz ihres Alters ist die vereinseigene Husky ein unter anderem auch bei Buschpiloten im kanadischen Outback und überall auf der Welt beliebtes und zuverlässiges Transportflugzeug, das nach spätestens 100 Flugstunden einen kompletten Check durchlaufen muss, ehe es wieder in die Luft darf. Der Start geht zwar nicht so leise und rasant wie beim Windenstart vonstatten, dafür spendieren er und die erfahrene Pilotin den Zuschauern und etlichen Piloten in spe einen Hauch jenes Abenteuerfeelings, das das Fliegen schon seit jeher auf die Menschheit ausübt.