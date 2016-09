Grund zur Freude am Ferienende

Baden-Baden - Bei Bilderbuchwetter feierten die Hauenebersteiner am Wochenende das 15. Eberbachfest. Viele Besucher nutzten das herrliche Spätsommerwetter zu einem Spaziergang über die Festmeile und ließen sich von den vielseitigen kulinarischen Angeboten verwöhnen. Vielseitig war auch die musikalische Unterhaltung. Die liebevoll geschmückten Höfe und Zelte luden zum Verweilen ein.

Während in den Höfen, Schuppen und Zelten noch die Tischdekoration platziert wurde, die Pfannen und Grills vorgeheizt, die Zapfhähne getestet, der Kaffee gekocht und die Kuchen aufgeschnitten wurden, versammelten sich bereits die ersten Gäste auf dem Rathausplatz, unter ihnen viele Kinder. Nach altem Festtagsbrauch bekamen die Kinder eine Brezel auf ihre bunt geschmückten Stecken gesteckt. Einige Knirpse konnten den Festauftakt kaum erwarten und knabberten schon mal am Gebäck, das wie in den Jahren zuvor der Schunkenbacher-Carnevalclub (SCC) spendiert hatte. Ein kleiner Umzug, angeführt von den schmissigen Klängen des Fanfarenzuges, zog vom Rathausplatz zum Festgeschehen. In die fröhliche Schar reihten sich neben den Kindern auch OB Margret Mergen, Bürgermeister Werner Hirth, Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos, die Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek und Kai Whittacker, Landtagsabgeordnete Beate Böhlen, Vereinsvertreter sowie Stadt- und Ortschaftsräte ein. Schirmherr Hans-Dieter Boos lobte die gute Organisation und Zusammenarbeit der Vereine. Sein Dank galt den Anwohnern, die viele Beeinträchtigungen hinnehmen mussten.

Man freue sich richtig aufs Ferienende, denn das Eberbachfest sei immer etwas Einzigartiges, betonte Mergen. Während sie die ersten Weingläser einschenkte und die Ehrengäste ihre Gläser erhoben, zog der Fanfarenzug musizierend durch die Festmeile.

Im Laufe des Abends strömten immer mehr Besucher an den Festort. Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelten die bunten Lichterketten beidseitig des Baches die mit Birken geschmückte Eberbachstraße in eine idyllische Festmeile. Die liebevoll und oft bis ins kleinste Detail geschmückten Höfe und Zelte luden zum gemütlichen Verweilen ein. Der Sängerbund präsentierte Speisekarten in großen barocken Bilderrahmen. An einem Haus war ein kleiner Bauernhof aufgebaut.

Musik und Unterhaltung für Jung und Alt gab es an jeder Ecke. Das Angebot war breitgefächert, angefangen von Blasmusik über Rock, Blues und Pop. Eigens für das Fest verlagerte sich die Rantastic Kleinkunstbühne in den Eingang der Festmeile. Mit rauchiger Stimme, Gitarre und Mundharmonika unterhielt am Samstagabend T.Bo Gawer die Besucher mit Country-Songs. Am Sonntag zur Mittagszeit gab es dort Livemusik aus der Welt des Pop. Auf der Bachbühne des SCC war die Rockabilly-Night mit der Band "Snakebite" angesagt. Am Sonntagmittag war dort fetzige Musik aus den vergangenen 60 Jahren zu hören. Der Livemusik mit "Salt & Pepper" konnte man im Hof des Harmonika Clubs lauschen. Dicht gedrängt saßen die Zuhörer im Zelt des Heimat- und Kulturvereins, um sich von "Living-Room" mit Klassikern aus Rock und Pop unterhalten zu lassen. Zünftige Blasmusik mit den Musikkapellen aus Balg und Schwarzach gab es im Hof des Musikvereins. Hier begeisterten am Samstagabend die "Polkafüchse" mit Böhmisch-Mährischer Blasmusik. In der oberen Eberbachstraße war eine Live-Rock-Party mit der Rockcoverband "Donnerbalken" angesagt, bevor ein DJ in der Undergroundbar für Stimmung sorgte.

Am Sonntag zur Mittagszeit gab es in einigen Zelten kaum Sitzplätze. Die Gäste ließen sich viele Köstlichkeiten schmecken. Groß war der Ansturm in der Kaffeestube der Katholischen Frauengemeinschaft. Für die Kuchentheke hatten die Eberschder Hausfrauen über 100 Kuchen und Torten gebacken. Ein Höhepunkt war wieder das Entenrennen (weiterer Bericht folgt).