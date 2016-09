Mehr als 300 Sportler am Start

Sinzheim - Kurz vor dem Start des Zehn-Kilometer-Laufs, überprüft Ute Drapp aus Sinzheim noch einmal, ob die Schnürsenkel ihrer Laufschuhe fest zusammengeschnürt sind. Sie sitzt mit weiteren Läufern, die bei der 43. Auflage des Volkslaufs mitmachen, in der Hans-Thoma-Straße auf den Gartenmäuerchen vor den auf der südlichen Straßenseite befindlichen Häusern. Die Häuser und die Bäume dort spenden bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad ein wenig Schatten, deswegen sind diese Plätze an diesem Samstagnachmittag besonders begehrt.

Anders als die Jahre zuvor, lockt der Verein bei Läufen mit unterschiedlichen Distanzen rund 309 Läuferinnen und Läufer an einem Samstagnachmittag, anstatt eines sonntagvormittags in die Stabsgemeinde. Für ambitionierte Läufer stellt der Sinzheimer Volkslauf mit seiner Halbmarathondistanz und dem Zehn-Kilometer-Lauf eine ideale Vorbereitung für den in zwei Wochen stattfindenden Baden-Marathon in Karlsruhe dar.

Wenige Minuten vor dem Startsignal stellen sich mehr als 250 Sportler an der Startlinie in westlicher Richtung auf, so auch Ute Drapp und ihre Sportkollegin, Franziska Keller, von der Mountainbike-Gruppe Kurvenreich, einer Sportgruppe des Skiclubs Yburg. Etwa 45 Minuten zuvor sind von hier aus mehr als 55 Halbmarathonler losgerannt. Viele Sportler laufen unter dem Namen ihrer Laufgruppe. Die Läufer vom Sportclub Önsbach stellen mit 20 Personen die größte Gruppe dar.

Der Vizevorsitzende Helmut Walter hält in einer Hand die Starthupe und in der anderen das Mikrofon. Wenige Sekunden vor dem Start zählt er rückwärts drei, zwei, eins und los. Die Hupe ertönt, die Menschenmenge zieht los und folgt dem Radrennfahrer des Radsportverein (RSV) Kartung, Lothar Walter. Nach wenigen Minuten herrscht in der Hans-Thoma-Straße wieder beschauliche Ruhe. Denn Kommentator Werner Schmitt und Helmut Walter begeben sich in den Zielbereich der benachbarten Fremersberghalle, wo neben der Rennleitung auch eine große Verpflegungsstation aufgebaut ist.

Erstmals seit 40 Jahren waren die Organisatoren vorab gezwungen, den Start vom Zielbereich zu trennen und von der Mülhofener Straße in die Hans-Thoma-Straße zu verlegen. Der Grund: Vom Landkreis hat es keine Genehmigung gegeben, für die beiden Starts der längeren Distanzläufe die Kreisstraße zu sperren, erläutert Helmut Walter im BT-Gespräch. "Schade", findet Läuferin Sabine Greif aus Gaggenau, denn sie kennt die Start-Atmosphäre vom vergangenen Jahr. "Hierzu gehören Meldestation, Musik, Erfrischungsstand, das Gewusel der Menschen und die besondere Stimmung aller Faktoren zusammen", sagt sie.

Nach rund 35 Minuten nähert sich der erste Läufer der Zehn-Kilometer-Distanz dem Ziel, es ist der 34-jährige August Benedicto. Als schnellste Frau erreicht Jasmin Vollmer vom TV Bühl das Ziel.

Danach laufen die Athleten im Halbminuten-Takt ein. Der Einzug von Halbmarathonläufern und Zehnkilometerläufern überschneidet sich. Als erster Halbmarathonläufer erreicht mit einer Stunde und 27 Minuten Jannick Labeauvie das Ziel. Bei den Frauen kommt im Halbmarathon Kirsten Kunz mit einer Stunde und 42 Minuten als erste an. Nach drei Stunden und fünf Minuten trifft der mit 84 Jahren älteste Teilnehmer und Halbmarathonläufer Arne Haase aus Offenburg ein. Die meisten Läuferinnen und Läufer wirken sichtlich erleichtert als sie bei der sengenden Hitze die Ziellinie überschreiten. Wenige kommen wankend durch das Ziel und werden von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes versorgt. Obwohl an der Strecke Getränkestationen eingerichtet sind, müssen manche Teilnehmer wegen der großen Hitze aber den Lauf vorzeitig abbrechen.