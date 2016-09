Entspannen, lachen und informieren

(mm) - Auf eine große Resonanz stieß die 30. "Tour de Gaggenau" zum Abschluss der Sommerferien. Rund 350 Teilnehmer, vom Kind bis zum Senior, waren auf dem 17 Kilometer langen Rundkurs unterwegs und meisterten so manche Steigung (Foto: Mack). » - Mehr

(vgk) - Durchgeschwitzt, aber glücklich stiefeln die jugendlichen Flüchtlinge vom Bolzplatz hinter der Mahlberghalle in Freiolsheim. Andere sitzen im Schatten der Bäume und genießen die Normalität. Mehr als drei Stunden wurde auf dem Platz Fußball gespielt (Foto: vgk). » - Mehr

Sandweier