Geplantes Minus und symbolischer Sparwille

Baden-Baden - Nächste Woche tagt der Hauptausschuss des Gemeinderats. Die vorab veröffentlichten Sitzungsunterlagen informieren auch über die wirtschaftlichen Erwartungen der städtischen Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften.

Hintergrund

Deren für das Jahr 2016 prognostizierte Abschlussergebnisse liegen alle im Planansatz, so die gängige Formulierung in dem 15-seitigen Papier. Doch hinter diesem Satz verbergen sich nicht nur Gewinne, der Planansatz kann nämlich auch Verluste beinhalten.

So etwa beim Kongresshaus, das sich eigentlich erst in jüngerer Vergangenheit aus den roten Zahlen freigeschwommen hatte. Für das Jahr 2016 wird in dem Bericht wieder ein dickes Minus erwartet - in Höhe von 127000 Euro. Dieser Fehlbetrag resultiere aus "den stattfindenden Baumaßnahmen im zweiten Obergeschoss [...], welche einen erheblichen Eingriff in die Vermietbarkeit des Hauses und den laufenden Betrieb" darstellten, so der Bericht. Damit werde, auch da die Miete an die Stadt 2015 nach fünf Jahren wieder von 310000 auf 110000 Euro gesenkt wurde, der genehmigte Jahresfehlbetrag aber nicht überschritten, sofern das Zeitfenster der Bauarbeiten eingehalten werde.

Verluste würde eigentlich auch die Euraka Baden-Baden GmbH machen. Doch weil die Event-Akademie ihre Wohnheime an die Gesellschaft für Stadtentwicklung (GSE, ebenfalls ein städtisches Unternehmen) verkauft, rechnet man nach dem derzeitigen Stand der Dinge am Ende des Jahres mit einem Gewinn von 312200 Euro. Salopp formuliert packt die Verwaltung mit dem Verkauf der Wohnungen das Geld aus der rechten in die linke Tasche, denn auch die Euraka gehört zu 100 Prozent der Stadt. Doch, so ist aus Verwaltungskreisen zu hören, solle durch die Maßnahme der Sparwille symbolisiert und unterstrichen werden. Der ursprünglich bilanzierte Verlust ist laut Euraka-Geschäftsführer Sven Pries unter anderem eine Folge von gekürzten Zuschüsse vonseiten der Stadt, die diese im laufenden Jahr nochmals um 100000 Euro reduzieren möchte. Das geht aus den ebenfalls für den Hauptausschuss bestimmten Prognosen und Sparplänen hervor (wir berichteten).

Vollkommen im Rahmen der Erwartungen bewegt sich auch der städtische Eigenbetrieb Umwelttechnik. Das klingt zwar positiv, doch es bedeutet, dass mit einem von Anfang an einkalkulierten Minus in Höhe von knapp 658500 Euro gerechnet wird.

Klar im Plus werden hingegen viele der übrigen Beteiligungsgesellschaften liegen, wenn die Prognosen zutreffen. Spitzenreiter bei den Gewinnen ist demnach das Klinikum Mittelbaden, das für 2016 nach diversen strukturellen Veränderungen (wir berichteten) mit einem Bilanzgewinn von knapp 2,4Millionen Euro rechnet. Am Klinikum ist die Stadt mit 40 Prozent beteiligt.

Kräftigen Gewinn erwirtschaften laut der Vorhersagen nach derzeitigem Stand auch die Entwicklungsgesellschaft Cité (980000Euro), die Stadtwerke (700000Euro) sowie die Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung (hauptsächlich durch Mieterlöse 672000 Euro).

Augenblick mal!