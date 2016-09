Freundeskreis warnt vor sozialem Brennpunkt

München



Bittere Pleite in München München (red) - In sprichwörtlich letzter Sekunde schied der Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokal bei 1860 München aus. Karim Matmour besiegelte in der Nachspielzeit das Aus der Badener. Dimitris Diamantakos sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (Foto: GES). » Weitersagen (red) - In sprichwörtlich letzter Sekunde schied der Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokal bei 1860 München aus. Karim Matmour besiegelte in der Nachspielzeit das Aus der Badener. Dimitris Diamantakos sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (Foto: GES). » - Mehr