80 Seiten voller Sandweierer Geschichten

Baden-Baden - Die Sandweierer sind bekannt für ihre Heimatverbundenheit. Unter anderem gibt es ein Heimatmuseum, das Ehrenamtliche liebevoll instand halten, und der Heimatverein veranstaltet regelmäßig gut besuchte "Kunkelstub"-Abende, bei denen man gemeinsam isst und von alten Zeiten erzählt. In den nächsten Wochen werden die Teilnehmer dieser Runde ein neues Gesprächsthema bekommen: Roland Schäfer und Theo Müller haben ihr zweites Buch mit alten Sandweierer Geschichten herausgebracht.

Der Titel lautet: "Do gugge'ner, mir henn noch Dickriebe g'nug" und wird bei dem Hock beim Heimatmuseum am Sonntag offiziell vorgestellt. "Der Erfolg des Vorgänger-Buches "Rund um's Backöfele" hat uns ermutigt, ein zweites Werk in Angriff zu nehmen", sagte Theo Müller im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Zwei Jahre nach seinem Erscheinen, dessen Anlass der Neubau eines Supermarktes in der Ortsmitte war (wo früher drei Bäckereien standen, woraus sich der Name "Backöfele" herleitet, wie das Areal im Volksmund lange bezeichnet wurde) ist das Buch heute fast vergriffen. Nur im Heimatmuseum sind noch einige wenige Exemplare gelagert.

Die mehr als Hundert Seiten des Werkes reichten den beiden Autoren, beide Mitglieder des Heimatvereins, aber nicht aus, um alle Geschichten unterzubringen, die sie gesammelt hatten. Einige Erzählungen gehen zurück bis vor das Jahr 1900, einige davon kannte der 80-jährige Roland Schäfer selbst. "Aber die Menschen haben mit uns noch über zahlreiche weitere Geschichten und Anekdoten gesprochen und wir haben sie aufgeschrieben", sagt der "Ursandweierer", wie er sich selbst bezeichnet.

Und als dann auch die Finanzierung (vor allem durch Spenden) stand, machten sich die beiden rüstigen Rentner erneut ans Werk. Das Ergebnis ist ein 80 Seiten starkes Buch mit historischen Bildern, einer Sammlung von Schimpfworten und einer Liste mit Spitznamen alteingesessener Dorfbewohner, die allerdings nicht zugeordnet sind - die Leser müssen daher selbst herausfinden, welches Original sich hinter welchem "Beinamen" verbirgt. "Die Menschen werden viel miteinander sprechen" prophezeite Schäfer. Zudem sind mehrere Lieder in dem Werk enthalten, "die ebenfalls typisch sind und nur hier gesungen wurden".

Allerdings gehören neben vielen heiteren auch ernste Geschichten zum Repertoire, zum Beispiel der Bericht von Gertrud Huber über den Tod der einzigen Krankenschwester im Ort. Ihr Name war "Simeona" und sie starb nach einem feindlichen Luftangriff in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges. Wie es in dem Text heißt, macht Gertrud Huber diese Schilderung in dem Buch erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Ebenfalls abgedruckt sind einige Gebete, "die uns Eltern und Großeltern gelehrt haben", so die Überschrift. Der Titel des Buches ist übrigens Teil einer Geschichte, die sich in den 60er Jahren ereignet hat. Damals lebte im Ort eine gewisse Genovefa Hirt, die manchmal ziemlich übertrieben haben soll. Auf ihre offenbar etwas abgemagerte Kuh angesprochen, soll sie auf eine Heugabel eine Zuckerrübe gespießt und zu den Umstehenden gesagt haben: "Do gugge'ner, mir henn noch Dickriebe g'nug" (Hochdeutsch: "Da schaut her, wir haben noch Dickrüben genug") - ein Satz, der jetzt in die Dorfgeschichte eingehen wird.

Das Buch ist von der Rastatter Malerin Heidrun Dautner liebevoll gestaltet und unbedingt lesenswert. Der Preis beträgt 12,80 Euro.