Freundeskreis warnt vor sozialem Brennpunkt Von Khalil Khalil Baden-Baden - Die Welt der Gemeinschaftsunterkunft aufhellen und bunter machen, das war das Ziel der Veranstaltung am Sonntag in der Flüchtlingsunterkunft Westliche Industriestraße 41. Zahlreiche Besucher waren auf Einladung von Silke Heimann, Koordinatorin des Flüchtlingskreises, gekommen - allen voran Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Die afrikanischen Bewohner der Unterkunft starteten das bunte Event mit der Trommel, um die Gäste herzlich zu begrüßen. Das Hauptaugenmerk fiel auf eine Kunstaktion, die von Johannes Honeck und Luisa Heese von der Kunsthalle bis gestern begleitet wurde. Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft bemalten dabei gemeinsam ein großes Stück Stoff. Doch nicht nur das gemeinsame Werken stand auf dem Programm. Neben dem künstlerischen Aspekt war es den Gastgebern wichtig, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner zu verstärken. Außerdem nutzte der neu gegründete Freundeskreis der Flüchtlingsunterkunft die Möglichkeit, sich vorzustellen und über die gemeinsamen Projekte zu berichten. Im Namen der Bewohner der Westliche Industriestraße41 und des Freundeskreises begrüßte Silke Heimann die Besucher. "Unser Ziel ist es, den Bewohnern Hilfestellung für fast alle Lebenslagen zu geben - immer drauf ausgerichtet, hier bei uns selbstständig zurecht zu kommen", sagte sie. Unterkunft "immer wieder vernachlässigt" Es sei eine sehr schwierige Situation. "Ich würde uns allen etwas vormachen, wenn ich behaupten würde, dass hier alles super läuft. Die Unterkunft wurde in der Vergangenheit leider immer wieder vernachlässigt und ein bisschen vergessen." Hinzu komme die unmittelbare Nähe der Obdachlosenunterkunft. Hier wohnten dicht an dicht zwei Randgruppen unserer Gesellschaft weit draußen, weit ab von allem. "Das ist keine gute Ausgangslage und hier muss etwas getan werden, damit wir keinen sozialen Brennpunkt schaffen." Sie betonte: "Es gibt hier wirkliche Perlen, die alles tun, um sich zu integrieren. Sie lernen mit Feuereifer unsere Sprache, immer mit dem Fokus, dadurch schneller und leichter eine Arbeit zu finden und um eigenständig leben zu können." "Es ist ein neues tolles Event, die Flüchtlinge in der Kultur zu integrieren, zudem ist es eine tolle Form sich auszudrücken, wenn man die Sprache noch nicht spricht", sagte Mergen. "Es ist eine gemeinsame Kunstaktion, mit der die Bewohner ihr Gefühl in Bilder zeigen können''. Johannes Honeck betonte, es sei eine schöne Sache, die Leute zusammenzubringen. In den kommenden Tagen sollen aus dem Riesenkunstwerk, das am Ende auf dem Rasen lag, viele kleine Kunstwerke werden, mit denen dann die Flure und Zimmer der beiden Häuser geschmückt werden sollen. "Denn die Westliche Industriestraße ist bunt", betonte Honeck.