268 historische Zweiräder locken tausende Besucher an

Steinbach - Diesel- und Wankelmotorräder, italienische Zweitaktrenner à la MV Agusta, alte englische BSA-Bikes, ur-amerikanische Polizei- oder Military-Harleys, viele Mopeds aus der Kreidler- oder Zündapp-Fraktion und seltene Knatterle-Unikate aus vielen Ländern und Jahrzehnten: Internationale Zweiradtechnikgeschichte und deren Erhalt wurde am Sonntag beim vierten und bislang erfolgreichsten Steinbacher Moped- und Motorradtreffen mit insgesamt acht, von verschiedenen Sponsoren gestifteten Pokalen geehrt.

268 historische Zweiräder lockten tausende Besucher - neuer Rekord, freute sich Roland Seiter vom Orga-Team. Den Pokal für die weiteste Anreise mit seiner 1968er 150-Kubik-Vespa sicherte sich Georg Mages aus Dortmund. Pokale für die drei Erstplatzierten beim Geschicklichkeitsturnier, bei dem es galt, zwei Runden in möglichst gleicher Zeit zu fahren, gewannen der erst 14-jährige Raul Philipovic mit einer Differenz von nur 0,3 Sekunden, gefolgt von Andreas Seiberling (0,56 Sekunden) und Benjamin Götze (1,05 Sekunden). Den erstmals gestifteten Damenpokal holte sich in dieser Disziplin Ricarda Böhnisch von der sie lautstark unterstützenden "Kreidler IG Ortenau". Die 1926 gebaute "Nürnberg" des Ottersdorfers Werner Scharf wurde mit dem Pokal für das älteste Fahrzeug am Platz ausgezeichnet.

Raul Philipovic, der mit seinen 14Jahren schon als Sieger beim Geschicklichkeitswettbewerb hervorging, heimste auch noch den Pokal für den jüngsten Teilnehmer ein. Er durfte zwar kraft Gesetzes sein Moped nicht selbst zum Treffen fahren, aber daheim, auf dem elterlichen Privatgelände übe er schon länger fleißig, wusste Roland Seiter, und auf dem Karcher'schen Privatgelände durfte er auch ungestraft zeigen, was er schon kann - erfolgreich, wie man sah.

Ein weiterer Pokal wurde an eine Gruppe Teenies für ihre Moped-Tour 2016 vergeben. Sie knatterten und schraubten sich mit ihren antiken 50-Kubik-Kreidler-Mopeds heuer in vier Tagen vom Badischen bis zu einem Kreidler-Treffen in Ostfriesland. "Ihr müsst nächstes Jahr unbedingt wieder kommen", rief Roland Seiter ihnen zu, der sich ganz besonders über den regen Zuspruch Jugendlicher und deren Interesse an Zweirad-Oldtimern freute.

Jugendliche mit alten Mopeds, das sah man in Steinbach ganz deutlich, etwa an der "Kreidler-IG" oder der "Zündapp-Gang" mit ihren eigens bedruckten T-Shirts, sind trendy. Diesem Trend wollen die Steinbacher Moped- und Motorradenthusiasten auch in Zukunft ihr besonderes Augenmerk widmen, denn, so Roland Seiter: "Der Nachwuchs soll bewusst gefördert werden." Der Erfolg dieser Bemühungen war am Sonntag offensichtlich.