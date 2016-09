Ein Aufbau wie beim Domino

Baden-Baden - Oliver Cattarius ist ein alter Hase beim New-Pop-Festival. Er ist von Beginn an dabei, seit 1994. Angefangen hat er als Lichttechniker, heute ist er ein sogenannter Venue-Manager und als solcher für das Kurhaus zuständig. Im Klartext heißt das: Er ist der Chef der dortigen Aufbau-Crew. Doch nicht nur im Kurhaus müssen kilometerweise Kabel verlegt und jede Menge Scheinwerfer installiert werden. Insgesamt waren und sind laut SWR mehrere Hundert Leute mit Aufbau- und Organisationsarbeiten für das Festival beschäftigt.

Kein einfacher und auch nicht für alle sauberer Job. Das unterstreicht die Kleidung, die Cattarius und seine Kollegen tragen: Denn trotz 30 Grad Außentemperatur und sengender Sonne ist die Schwarz: "Das geht nicht anders. Durch den Staub, Dreck und vor allem auch den Gummiabrieb der Kabel sind unsere Hände und Klamotten am Abend sowieso komplett schwarz", erklärt der 48-Jährige und ergänzt mit einem Schmunzeln: "Ins Fitnessstudio müssen wir am Abend auch nicht mehr, das haben wir den ganzen Tag kostenlos." Eine Behauptung, die von den nackten Zahlen untermauert wird. Denn allein die vier Lichtträger, an denen die Zusatzscheinwerfer für die Auftritte im Kurhaus hängen, wiegen voll montiert knappe vier Tonnen. Eine Last, die nicht nur für die Monteure der Einzelteile eine Herausforderung ist, sondern auch für die Bühne. Um bei ihrer Tragfähigkeit kein Risiko einzugehen, hat Cattarius' Team im Keller unter der Spielfläche weitere Stützpfeiler errichtet. Der Strom für das Licht kommt aus Kabeln, die eigens vom Hauptverteiler der Stadt bis ins Kurhaus gelegt werden müssen. Im Gebäude selbst verlegen die SWR-Mitarbeiter rund fünf Kilometer Kabel, schätzt Cattarius.

Auch ein Stück weiter im Theater laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. An sechs Lichtträgern müssen hier 50 bewegliche Zusatzscheinwerfer mit einer Leistung von 400 bis 1200 Watt Platz finden. Doch mit den Leuchtmitteln allein ist es nicht getan. Bereits eine Woche im Voraus müssen die zugehörigen Steuerpulte programmiert werden, die jede Bewegung des Lichts veranlassen. Alles in allem schätzt Lichtoperator Christian Stemmle die nötige Zeit für die Vorarbeiten auf knapp drei Wochen.

Eine Zeitspanne, über die SWR-Kollege Benjamin Biesinger wohl nur lächeln kann. Er ist in der Leitung der Event-Produktion und für ihn gilt die alte, leicht abgewandelte Fußballweisheit: Nach dem New-Pop-Festival ist vor dem New-Pop-Festival. Bereits im Herbst 2015 starteten die ersten Gedankenspiele für das diesjährige Festival, der Anpfiff für die Planung erschallte im Januar.

Vor Problemen rettet das trotzdem nicht. "Du kannst viel planen, das ist nur Papier. Im Endeffekt ist alles wie beim Domino. Kommt ein Zulieferer zu spät, fehlt irgendetwas oder ist auch nur ein Stellplatz etwa für die Übertragungswagen blockiert, bricht die Kette zusammen", sagt Biesinger. "Deshalb haben wir auch nur einen tagesbezogenen Zeitplan und sind nicht auf bestimmte Uhrzeiten terminiert."

Am Ende aller Aufbauarbeiten, die stets mit den Gebäudebetreibern und der Stadt (speziell Absperrungen, Bühnenbauten und Infrastruktur) abgesprochen sind, kommt die Abnahme zusammen mit Sicherheitsexperten. Sie erfolgt in Teilschritten am heutigen Nachmittag.