Ein BT-Redakteur wird zum Schwarzwald-Guide (hoffentlich)

Schnell von Null auf Hundert Baden-Baden (fs) - Rasend schnell ging es nach oben: Beim Kinderspaß-Schuppersegeln des Aeroclubs auf dem Segelflugplatz in Oos kamen 15 Kinder zwischen acht und 14 Jahren in den Genuss in einem Segelflugzeug mitfliegen zu dürfen. Thermik war dabei nötig (Foto: Fauth-Schlag).