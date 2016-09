Zustimmung für neue Ortsmitte

Baden-Baden - Der Ortschaftsrat hat am Dienstag einstimmig grünes Licht für die Umgestaltung der Ortsmitte von Haueneberstein gegeben. Wie berichtet, hat die Verwaltung Pläne erarbeiten lassen, mit dem Ziel, in der Eberbachgemeinde in den kommenden Jahren für etwa zwei Millionen Euro viele Veränderungen umzusetzen.

Los soll es schon 2017 in der Alten Dorfstraße gehen. Weil dort die Abwasserkanalisation komplett erneuert werden muss, stehen ohnehin großflächige Straßenbauarbeiten an. Wenn die Kanal-Baustelle beendet ist, soll die Straße erneuert werden. Die im Ortschaftsrat gezeigten Pläne sehen eine farbige Pflasterung und das Anlegen von Parkplätzen vor. Außerdem soll an der Einmündung im Bereich der Schule ein Baum gepflanzt werden.

In den Jahren danach werden dann der Dorfplatz, die Parkplätze am Schülerweg, der Platz hinter dem Rathaus mit dem Kreuzungsbereich Herrenpfädel/Hufeisenweg und die Untere Hafnerstraße mit dem in der Mitte der Straße fließenden Eberbach umgestaltet. Auch hier ist der Einsatz von farbigem Pflaster geplant, und unter anderem soll vom Dorfplatz aus über Stufen ein Zugang an den Eberbach ermöglicht werden. Die Bushaltestelle Karlsruher Straße wird auf die Fahrbahn verlegt. Vor dem Rathaus ist eine Verschwenkung geplant, die den Verkehr abbremsen soll.

Kritische Worte und Nachfragen aus dem Ortschaftsrat gab es wegen fünf auf dem Dorfplatz wegfallenden Parkplätzen. Weil in der Dorfstraße und auf dem Parkplatz Schülerweg das Parken neu geordnet werde, entstünden bei der Maßnahme mehr Parkplätze als vorher, sagte Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos. Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) und Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) forderten zudem, den Zollerweg und den Steinhauerweg in die Planungen mit einzubinden, da dort eine Zunahme des Durchgangsverkehrs zu befürchten sei, wenn die Ortsmitte verkehrsberuhigt werde. Volker Maier (Freie Wähler) betonte, dass die zu erwartende "ewige Baustelle" ein Problem für den Einzelhandel werden könnte. Die Bauzeit müsse kurz gehalten werden, sagte er.

Ortsvorsteher Boos kündigte an, dass es in nächster Zeit eine Bürgerinformation geben soll, bei der das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werde. Heute wird sich der Bauausschuss des Gemeinderats damit befassen.