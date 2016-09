Das New-Pop-Festival im Überblick Von Florian Krekel Baden-Baden - Bereits zum 22. Mal verwandelt sich Baden-Baden durch das New-Pop-Festival zur Musikmetropole für neue und angesagte Künstler aus dem In- und Ausland. Zehn Konzerte stehen auf dem Programm, dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm und auch mehr als nur eine Möglichkeit, für diejenigen die keine Karte mehr für die ausverkauften Konzerte bekommen haben, die Stars live und hautnah zu erleben. Wissenswertes und Nützliches im Überblick: Der musikalische Startschuss für die dreitägige Veranstaltung fällt heute um 18.20 Uhr im Kurhaus bei der Festivaleröffnung mit dem Konzert der Engländerin Jess Glynne. Mit dem New-Pop-Special folgt im Festspielhaus ebenfalls heute um 20.15 Uhr der Höhepunkt des Festivals. Die Wahl für den Donnerstag fiel dabei nicht ohne Grund: "Das haben wir auf den Rat von Medienprofis hin so entschieden", betont SWR-3-Musikchef Uli Frank und ergänzt: "Alle großen Shows, egal ob Echo oder Bambi sind donnerstags". Das SWR erhofft sich einen längeren medialen Nachhall. Im Rahmen der in diesem Jahr nicht von Barbara Schöneberger sondern von Guido Cantz ("Verstehen sie Spaß") moderierten Show treten diverse namhafte Künstler auf. Angefangen von Tim Bendzko über Mark Forster und Olly Murs bis hin zu Zara Larsson. Höhepunkt des Abends dürfte aber wohl die Verleihung des Lifetime Awards an Marius Müller-Westernhagen sein. Der Altrocker feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als Musiker und präsentiert laut Frank einige Songs aus seinem neuen Unplugged-Album. Die ARD sendet das Special am 23. September um 23.30 Uhr, der Sender Eins Plus überträgt alle Konzerte live. Nicht nur im Theater, Kur- oder Festspielhaus gibt es Musik, sondern auch auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus. Hier finden jeden Abend Unplugged-Konzerte statt. Ein Ticket ist nicht vonnöten. Den Auftakt macht heute Grace Risch (19.30 Uhr). Morgen spielen Sara Hartmann (18.30 Uhr), Julian Perretta (20 Uhr) und Bosse (22 Uhr). Am Samstag stehen Honne (18.30 Uhr), Nico Santos (20 Uhr) und Lions Head (22 Uhr) auf der Bühne. Für alle, die keine Karte mehr bekommen haben, gibt es auch die Vidiwall. Sie steht vor dem Kurhaus und auf ihr werden alle Konzerte live und kostenlos übertragen. Für Autogrammjäger und für alle, die die Pop-Stars außerhalb der Konzerte hautnah erleben wollen, empfehlen sich die Startalks mit Pierre M. Krause auf der Live-Bühne. Der Komiker plaudert dort jeweils rund 20 Minuten zu festgelegten Uhrzeiten mit den Musikern. Heute: Jess Glynne (13.15 Uhr), Olly Murs (14.15 Uhr), Mark Forster (15 Uhr) und Jamie Lawson (15.30 Uhr). Morgen: Louane (13.10 Uhr), Matt Simons (14 Uhr), Alessia Cara (14.45 Uhr) und Dua Lipa (15.40 Uhr). Samstag: Walk on Cars (13.10 Uhr), The Strumbellas (14 Uhr), Adesse (14.45 Uhr) und Sigala (15.40 Uhr). Parallel zu den Konzerten lockt die Innenstadt mit einem breiten Angebot. So haben sich die Geschäfte rund um die Initiative Baden-Baden Innenstadt für ein zweitägiges Nightshopping, morgen und am Samstag, bis jeweils 22 Uhr ausgesprochen. Auf zwei Bühnen können Besucher laut SWR kostenlos junge und aufstrebende Künstler aus der Region anhören. Die eine steht bei der Wagener Galerie, vor der Caracalla Therme lädt zeitgleich die "Acoustic Lounge" zu eher ruhigeren Tönen. Als eine Art Verbindung der Künste gibt es jeden Abend im Museum Frieder Burda die sogenannten "Live-Lyrix". Zwei Schauspieler übersetzen Songtexte und stellen sie szenisch dar. Beginn ist jeweils um 19.45, 21 und 22.15 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Einlass ist ab 15 Minuten vor Beginn. Nach den Konzerten gibt es jeden Abend in verschiedenen Örtlichkeiten, unter anderem Bars, Hotels, aber auch im LA8 die sogenannten New-Pop-Partynächte, bei denen, natürlich mit Musik, laut SWR noch bis tief in die Nacht weitergefeiert werden kann. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden verweisen sowohl die Veranstalter als auch die Stadt auf die eigens eingerichteten Shuttlebusse respektive die Parkmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt, etwa das P+R-Parkhaus im Cineplex. Das Parkticket gilt laut Stadtpressestelle auch als Busticket. Die Sonderbusse der Baden-Baden-Linie verkehren im 20-Minuten-Takt vom Bahnhof über Cineplex, Dreieichenkapelle, Festspielhaus und Leopoldsplatz zum Augustaplatz. "Das New-Pop-Festival bleibt in Baden-Baden." Mit diesem Satz fegte SWR-3-Musikchef Uli Frank leicht genervt die alle Jahre wieder aufkommenden Gerüchte über einen Umzug des Festivals nach Stuttgart vom Tisch. "Es gibt Null-Komma-Null Planung dahingehend." Kommentar Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





