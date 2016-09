Katze mit Beckenbruch an Straße entdeckt

Von Christa Hoffmann Sinzheim - Neben einer Landschildkröte, einem Wellensittich und zwölf Hunden (wir berichteten) beherbergt der Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung momentan fünf Katzen - die Tiere des Gnadenhofs nicht mitgezählt. Darunter sind zwei Miezen, die gesundheitlich sehr angeschlagen sind und von den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern ganz besonderer Fürsorge bedürfen. Lotte, eine schwarze Katze mit einem braunen Brustfleck und einer weißen Schwanzspitze, ist von Passanten in Vimbuch an der Straße gefunden worden. "Vermutlich wurde sie von einem Auto angefahren", meint Rita Brand, Leiterin des Buchtunger Tierhofs. Die Finder hätten sie zu einem Tierarzt gebracht, der einen Beckenbruch diagnostiziert habe. Außer der Gabe von Schmerzmitteln könne hier nichts gemacht werden, habe der Arzt mitgeteilt, so die Tierheimchefin. Der Bruch müsse so verheilen. Die Katze dürfe sich aber über einen längeren Zeitraum nicht bewegen. Deshalb sei sie auch in einer Box untergebracht, erklärte sie. Leider sei die Mieze weder gechipt noch tätowiert, so dass man die Besitzer nicht ausfindig machen könne, sagt Rita Brand und hofft, dass diese sich vielleicht noch melden. Ein zweites Sorgenkind ist der etwa zehn Jahre alte Kalter Dicker, dessen Besitzer aus Sinzheim weggezogen seien und ihn einfach zurückgelassen hätten. "Monatelang streunte er herum, Nachbarn haben ihn gefüttert", bis er ins Tierasyl gekommen sei, sagt die Tierschützerin. Der Schnurrtiger hätte einen bösartigen Tumor im Ohr gehabt, der inzwischen operiert worden sei. Außerdem müsse er aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung Spezialfutter bekommen. Deshalb solle er in Zukunft als Wohnungskatze gehalten werden, damit er nichts anderes fresse, meint Rita Brand, die den Kater als sehr verschmust beschreibt. Die Landschildkröte mit einer alten Verletzung am Panzer fanden Spaziergänger im Sinzheimer Wald. Rita Brand sagt, das der Tierarzt der Ansicht gewesen sei, dass sich der Panzer eventuell regenerieren würde. Das würde allerdings seine Zeit brauchen. Die Stelle sei mit einem sogenannten Blauspray gegen Infektionen eingesprüht worden. Die Tierheimchefin hofft, dass sich der Besitzer des Tieres findet. Das gilt auch für das gelbe Wellensittichweibchen. Der Vogel sei vom Züchter beringt worden. "Wir sind noch dabei zu recherchieren." Man wisse aber nicht, wie oft der Wellensittich das Zuhause gewechselt habe. Grundsätzlich sei es sehr wichtig, das die Halter ihre Tiere nicht nur tätowieren oder mit einem Chip versehen, sondern vor allem auch beim Verein Tasso registrieren lassen. Sonst nütze das Ganze nichts, meint die Expertin. Denn wenn sie ein Fundtier bekämen, würde sofort bei Tasso nachgefragt, ob das Tier dort eingetragen sei. Das Telefon der Organisation sei an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr besetzt, und der Besitzer könne deshalb sofort erfahren, wo sich sein verloren gegangenes Tier befinde. Das Registrieren bei Tasso gehe auch online und sei kostenlos. Außerdem sucht der Tierhof nach wie vor ehrenamtliche Helfer und handwerklich Geschickte für die verschiedensten Aufgaben: Von der Tierbetreuung über die Reinigung der Gehege, Reparaturen, Tierarztfahrten, Erledigung von Einkäufen und vieles mehr. Ein kurzer Anruf genügt: (07221)276261. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben