SWR: Keine "heimliche" Aufstockung Baden-Baden (hez) - Kurzfristig wurde gestern die geplante Beschlussfassung über die Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "SWR-Medienzentrum" von der Tagesordnung des Bauausschusses abgesetzt. Grund für diese Entscheidung ist eine im neuen Planentwurf enthaltene Formulierung, die auf längere Sicht eine Abweichung von dem ursprünglichen, auf einem Architektenwettbewerb beruhenden Konzept für das Medienzentrum ermöglichen würde. So soll dem SWR bei zukünftigen Erweiterungsabsichten eine Aufstockung aller vier Bauteile um ein Vollgeschoss gegenüber dem Wettbewerbsentwurf gestattet werden. Dies war im Vorfeld der Bauausschusssitzung vom Verein Stadtbild kritisiert worden. Wie Bürgermeister Werner Hirth gestern betonte, habe der SWR um eine Erweiterungsoption gebeten. Man wolle sich nun Zeit nehmen, die Frage in Ruhe zu überprüfen. Deshalb sei der Punkt abgesetzt worden, denn erst einmal solle sich der Gestaltungsbeirat mit dem Thema befassen. Hirth wies darauf hin, dass hierbei auch die Standortsicherung für den Südwestrundfunk in Baden-Baden im Blickpunkt stehe. SWR-Sprecher Wolfgang Utz betonte gestern im Gespräch mit dem BT, dass es jetzt keineswegs darum gehe, das Medienzentrum "heimlich aufzustocken". Man wolle die im Architektenwettbewerb gefundene Lösung "eins zu eins" umsetzen. Es sollten lediglich die technischen Voraussetzungen für eine eventuell einmal mögliche Erweiterung geschaffen werden. Die Option einer Aufstockung diene der Standortsicherung des SWR: "Wir wollen nicht bei Null anfangen müssen, wenn es einmal nötig wird", so Utz.