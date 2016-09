Der Leo-Umbau von A bis Z

Baden-Baden - Viel wurde diskutiert, die Meinungen in der Stadt über das neue Gesamtbild gingen und gehen auseinander, doch jetzt ist es soweit: Am Montag beginnen die Arbeiten für den Umbau des Leopoldsplatzes. Bei einem Vororttermin gaben Planer und Verantwortliche einen Überblick über die Beweggründe für die Sanierung und die ersten Maßnahmen. Der Leo-Umbau von A bis Z:

Awie Asphalt: "Der Leopoldsplatz ist ein Flickenteppich und alles andere als vorzeigbar. Es besteht höchste Notwendigkeit etwas zu tun", unterstreicht Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern. Die Erklärung für den schlechten Zustand und die vielen asphaltierten Stellen liefert sie gleich mit: "Das liegt an der Topographie." Der Rotenbach verlaufe nur in sehr geringer Höhe unter der Oberfläche, was zum einen das Verlegen der Leitungen in den vergangenen 100 Jahren erschwert habe, und zum anderen eine nur sehr dünne Asphalt- und Pflasterschicht ermögliche. Die heute verbauten, kleinen Platten brächen leicht durch die Verdrückungen der mehr als 600 Busse, die den Leo täglich kreuzten, so Mergen. Das Gewölbe des Rotenbachs wird aus diesen Gründen tiefer gelegt. Das Gewässer selbst bleibt auf seinem Niveau. So soll erreicht werden, dass der neue Belag die "nächsten 50 Jahre hält", so das Stadtoberhaupt. Am Ende erhält der Leo wie berichtet als Deckschicht Betonplatten in unterschiedlichen Grautönen, die ein Schachbrettmuster ergeben sollen.

Bwie Baumfällarbeiten: Am Anfang steht die Kettensäge. Ihr fallen 18 Bäume zum Opfer, darunter zwölf Kastanien in der Sophienstraße. "Das tut uns allen weh, aber das ist unumgänglich", betont Bauleiter Markus Selig. Warum das so ist, erläutert Bürgermeister Werner Hirth auf Anfrage des Grünen-Stadtrats Günter Seifermann. Hirth schreibt: "Da diese Bäume vollständig in der neu zu gestaltenden Platzfläche liegen, ist ein Eingriff in das Wurzelwerk unumgänglich; die Standsicherheit, aber auch die Vitalität der Bäume kann nicht sichergestellt werden." Der Großteil der Kastanien in der Sophienstraße muss laut Selig indes weichen, damit die bis zu 18 Meter langen Gelenkbusse auch während der Bauzeit zum Leo verkehren können und nicht weit entfernt am Sonnenplatz halten müssen. Alle gefällten Bäume werden aber, so verspricht Hirth, nach Abschluss der Arbeiten durch bereits hochstämmige Setzlinge ersetzt.

Iwie Information: Zur Aufklärung der Bürger hat die Verwaltung eine Broschüre herausgebracht, die Informationen zu den einzelnen Bauphasen (siehe Buchstabe Z) enthält. Eine Kamera macht jede Stunde ein Foto des Platzes, das auf einer eigens eingerichteten Internetseite angesehen werden kann. Die Aufnahmen sind aus Datenschutzgründen leicht verpixelt, so dass Menschen nicht zu erkennen sind, verspricht die Stadtverwaltung. Auf der Internetseite gibt es außerdem weitere Infos rund um den Umbau. Die Verwaltung plant zudem Baustellenrundgänge.

Kwie Kanal: Unter dem weit über 100 Jahre alten Platz liegt ein Wirrwarr aus teilweise längst vergessenen Leitungen und Schächten. Um ihre genaue Lage zu lokalisieren, müssen zunächst sogenannte Suchschlitze gegraben werden. Ab dem 26. September werden die Leitungen dann neu verlegt. In fast einjähriger Bauzeit soll ein zentraler und begehbarer Infrastrukturkanal entstehen, in dem künftig alle Ver- und Entsorgungsleitungen gebündelt werden.

Lwie Ladezone: Der vom Leopoldsplatz aus gesehen linke Gehweg der Sophienstraße wird von seinen Pollern befreit und dient künftig als Be- und Entladezone für Geschäfte.

P wie Podest: An der großen Treppe südlich des Leos wird ein Podest errichtet, das einen Blick auf die Baustelle bieten soll und den Weg von der oberen in die untere Sophienstraße ermöglicht.

Z wie Zeitplan: Der Umbau des Leos gliedert sich in drei Phasen. Die erste beginnt mit dem Bau des Infrastrukturkanals (Buchstabe K). Sie soll bis Mai/Juni 2017 dauern. Danach folgt der zweite Bauabschnitt, bei dem der unter dem Leo verlaufende Rotenbach tiefer gelegt wird. Im Anschluss erhält der Platz auf der zur Luisenstraße liegenden Seite seine neue Oberflächenstruktur. Die dritte Phase beginnt im Januar 2018 und umfasst die Oberflächenarbeiten auf der Platzhälfte in Richtung Augustaplatz. Zum Abschluss der mit 4,8Millionen Euro veranschlagten Arbeiten erhält der Platz seine gestalterischen Akzente zurück, etwa Sitzbänke und einen neuen Kiosk, welcher für die Bauzeit in die untere Sophienstraße verlegt wird. Der Brunnen bleibt unberührt.

www.unser-leo.de

Kommentar