Stars plaudern aus dem Nähkästchen

Baden-Baden - Von Indonesien bis Großbritannien, von Rheinland-Pfalz bis ins Murgtal: Von überall her strömten gestern die Besucher nach Baden-Baden. Baden-Baden? Nein, das gibt es an diesem Wochenende nicht. Denn nachdem die Verwandlung vollbracht war, muss es richtigerweise heißen: Von überall her strömten die Besucher in die New-Pop-City.

Pünktlich um 13.15 Uhr ging es gestern los. Pierre M. Krause startete auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus mit Jess Glynne in einen Startalk-Mittag. Während sich vor der Bühne schon die ersten Zuschauer einfanden, mussten Anna Szegedi und Sascha Hübner von SWR 3 schnell noch einmal Hand anlegen und mit Kabelbinder Schilder befestigen. Zusammen mit Jana Fasheh bilden die beiden das Team der "Venuemanager" für den Kurgarten. "Wir sind von der ersten Minute Aufbau bis zur letzten Sekunde Abbau dabei und Ansprechpartner für Belange jeder Art in diesem Bereich", erzählt Szegedi und weiß, dass es ein arbeitsreiches Wochenende geben wird.

Für die einen eher Arbeit, für die anderen volles Vergnügen: Helen Wilkens hatte Karten für das Konzert von Jess Glynne erworben und freute sich darauf, die junge Sängerin auch im Startalk hautnah zu erleben. Diejenigen, die einen Platz in der ersten Reihe vor der Live-Bühne ergattern konnten, kamen teilweise wirklich auf Tuchfühlung mit Talkmaster Krause. Was er auf der Bühne so macht? "Wir machen Quatsch, treffen uns mit Superstars, die spielen hier sogar live, und dann gehen wir nach Hause", rief er der Menge zu. Er hielt, was er versprach - auf der Bühne wurde viel gelacht.

So wurde geschmunzelt, als Glynne verriet, dass eine ihrer nächsten Stationen die Spielerstadt Las Vegas sei und Krause meinte: "Dort ist es wie hier - wir haben hier auch ein Kasino." Mark Forster fiel bei seinem Auftritt gar lachend vom Stuhl. "Das ist mir ja noch nie passiert", kommentierte er seinen kleinen Fauxpas, als er in seinem Lied "Wir sind groß" an der gleichnamigen Stelle "wir sind da" sang. Er lachte über sich selbst, das Publikum lachte mit und schon hatte er die Sympathien auf seiner Seite. Mit Tim Bendzko duellierte sich Krause im Liederraten, Olly Murs plauderte aus, wie lange er im Bad braucht und gemeinsam mit Jamie Lawson gab Krause alles, um SWR-3-Moderator Michael Reufsteck beim Vorlesen der Biografie von Harald Glööckler aus dem Konzept zu bringen.

Marius Müller-Westernhagen, der vom Talkmaster mit "das Allerbeste kommt zum Schluss" angekündigt wurde, verriet, dass er von einer Sache abhängig sei: Nicht vom Applaus des Publikums, aber vom Musikmachen an sich.

Hinter der Live-Bühne am Backstage-Bereich wurden Stifte und Handys gezückt: Da der Zeitplan der Stars eng getaktet war, war die Freude über eine Unterschrift oder ein Selfie umso größer.

Die Gründe für den Besuch der New-Pop-City hätten unterschiedlicher nicht sein können. Da war zum Beispiel Familie Schleier aus Kaiserslautern, die nach fünf erfolglosen Jahren endlich Konzertkarten gewinnen konnte. Oder ein Glückspilz aus Gaggenau, der sich im stolzen Besitz von Karten für gleich drei Konzerte zeigte. Oder ein Ehepaar aus London, das zwar einen Erholungsurlaub geplant hatte, nun aber spontan seine freie Zeit mit Besuchen des ein oder anderen Konzerts bereichern wolle. Oder ein junges Paar aus Sinzheim, das "einfach gern in Konzerte" gehe und für das das Wochenende ein jährlich fest eingeplanter Termin sei. Dem Indonesier Hasriadi war es zwar nicht vergönnt die Gespräche auf Deutsch zu verstehen und er war auch nicht eigens wegen des Festivals angereist - den ersten Veranstaltungstag habe er trotzdem sehr genossen.

Während die drei Monate alte Antonia bei den Startalks seelenruhig in ihrem Kinderwagen schlief, röhrte nebenan der berühmte SWR-3-Stoffelch. Auf einem rollenden Verkaufsstand drehte dieser mit Rico und Jonathan seine Runden über das Gelände.

Cocktails schlürfen, schlendern, schmusen oder schlemmen: Der erste Tag bot für jeden Geschmack etwas, denn an zahlreichen Imbissen, Aktionsständen und vor der großen Leinwand fand jeder Gast ein geeignetes Plätzchen.

Als es Zeit für das erste Konzert wurde, tauschten einige den roten Teppich in der Innenstadt gegen einen grünen: Der Weg zum Auftaktkonzert von Jess Glynne im Kurhaus führte über die lange, mit grünem Stoff bezogene Treppe. Dort ging es los - oder besser gesagt: weiter.