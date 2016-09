Besichtigungstour zu Kindergärten absolviert

Von Christina Nickweiler Steinbach - Vor mehr als einem Jahr liefen die Eltern des Kindergarten Regenbogens gegen die Pläne der Stadt Sturm, den Kindergarten von der Dr.-Arweiler-Straße in die alte Grundschule im "Städtl" umzusiedeln. Was hat sich seither zwischen der Verwaltung und der Elternschaft getan? Auf Anfrage des Badischen Tagblatt beziehen beide Seiten Stellung zu dem Thema. So berichtet die Sprecherin der Elterninitiative "Regenbogen", Andrea Roth, von einer Einladung der Stadt zu einer Besichtigungstour, bei der vier Kindergärten in Baden-Baden und Kuppenheim besucht worden seien. An diesen Besichtigungen nahmen laut Roth Vertreter des Elternbeirates, der kirchlichen Träger sowie die Leiterinnen des Kindergartens "Regenbogen" teil. Die besuchten Kindergärten beinhalteten baulich ähnliche Merkmale wie das alte Grundschulgebäude. Doch nach Ansicht Roths "nie die gesamte Fülle" der von der Elterninitiative vorgebrachten "Problematiken". Ein weiterer Termin fand auf Bitten der Eltern im Juni statt. Damals wurden die örtlichen Gegebenheiten der alten Grundschule unter die Lupe genommen und Gestaltungsmöglichkeiten für den Kindergartenbetrieb erörtert. "Die Stadt konnte uns zu diesem Zeitpunkt keinerlei Pläne in Sachen Neubau präsentieren", obwohl dies von den Parteien zuvor gefordert und von der Stadtspitze zugesagt gewesen sei, schreibt Roth. Allerdings lud die Stadt nochmals zu einem Gespräch, bei dem noch offene Fragen zur Aussprache kamen. In der Folge gab es dann Treffen, bei denen Erzieherinnen, Elternschaft und Pfarrgemeinderat, separat über die Sachverhalte abstimmten. Alle kamen "zu dem Ergebnis, dass ein Umzug in die alte Grundschule für alle Beteiligten nicht infrage kommt, aufgrund der vielen Problematiken", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme. Die Abstimmungsergebnisse seien der Stadt mitgeteilt worden, seither sei mit der Stadtspitze aufgrund der Urlaubssituation kein weiterer Termin zustande gekommen. "Im Gegensatz zu Frau Mergen sind wir nicht der Meinung, dass ein Bäcker und ein Metzger vom Kindergarten profitieren werden; im Gegenteil, die Parksituation würde sich in unserem Städtl nur weiterhin zuspitzen", heißt es in der Erklärung weiter. Oberbürgermeisterin Margret Mergen teilt im Gespräch mit dem BT mit, dass zirka sieben Parkplätze vorgesehen seien, auf denen die Eltern parken könnten, die ihre Kinder mit dem Auto zur alten Grundschule ins Städtl fahren oder abholen würden. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, könne sie sich gut eine Druckampel im betreffenden Abschnitt der Grabenstraße vorstellen. Einigkeit zwischen Mergen und Roth besteht immerhin darin, dass beide dem historischen Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts einen "gewissen Charme" abgewinnen können. Sie könne sich die alte Grundschule sehr gut als Vereinshaus für die Jugendarbeit vorstellen, bedeutet Roth gegenüber dem BT. Mergen sieht sich jedoch in der Pflicht, den mittelfristigen Bedarf an Kindergartenplätzen zu vervollständigen. "Die Planung ist gut durchdekliniert", zeigt sich Mergen vom Zusammenspiel zwischen Gebäude und der Einrichtung Kindergarten überzeugt. Dass die kirchlichen Betreiber zurückhaltend seien, bedaure sie sehr. Mergen verweist auf die Bürgerwerkstatt vom vergangenen Juni, in der Bürgerinnen und Bürger sich ausdrücklich die frühere Lebendigkeit des Städtls als Zukunftsperspektive gewünscht hätten. Vor dem Hintergrund einer längerfristigen Zukunftsbetrachtung würde der Kindergarten als pulsierender Ort dem Städtl und dem Handel gut tun. Das Stadtoberhaupt sprach von einer "Brücke bauen", indem beispielsweise alle künftigen Kleinkinder (nach dem Ende des Umbaus) den dann umgebauten Kindergarten der alten Grundschule besuchen würden.