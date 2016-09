"Noch im Dornröschenschlaf"

BT: Wie kommen Sie in Ihrer neuen Arbeitsstätte auf dem Weingut Nägelsförst voran?

Steffen Röll: Ursprünglich wurde ich als Interimsmanager zum schnellen Feuerwehreinsatz gerufen. So befinden wir uns momentan noch in der Sondierungsphase. Inzwischen habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Für mich gibt es keinen schöneren Standort, um zu arbeiten.

BT: Wie beurteilen Sie die grundlegende Problematik, die hinter den brachliegenden Rebenflächen liegt?

Röll: Die brachliegenden Flächen an Steillagen sind erst der Beginn. Diese Entwicklung wird sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels und des Generationenwechsels noch deutlich verschärfen. Es vollzieht sich derzeit ein großer Wandel hin zu weniger Weinproduzenten mit einem höheren Anteil an Flächen. Nun gilt ja Baden gemeinhin als Genossenschaftsland. Die Genossenschaften haben in den vergangenen Jahren auf die internationale Konkurrenz verstärkt mit der Zusammenlegung von Produktions- und Verarbeitungskapazitäten reagiert, um die Kosten zu reduzieren. Manche hinken aber hinterher, neue Marketing- und Vertriebsstrategien zu entwickeln. Hier werden neue Denkansätze notwendig.

BT: Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie?

Röll: Grundsätzlich sehe ich erst einmal Chancen. So wird sich der Weinanbau mit dem Einsatz von Spezialmaschinen ausdifferenzieren. Die auf die maschinelle Bewirtschaftung spezialisierten Dienstleister haben Zukunft, sie werden sich durchsetzen können. Die hohen Investitionskosten dieser Maschinen tragen sich langfristig. Denn die Dienstleister können den Winzern die mechanisierbare Arbeiten abnehmen. Der Arbeitszeitbedarf wird in jeder Vegetation geringer und die Arbeitsbelastung geht zurück. Außerdem sinkt die Gefahr von Krankheiten der Reben. Das gibt mehr Planungssicherheit. Deswegen müssen wir auch auf die Zusammenlegung von Parzellen setzen.

BT: Inwieweit können sie eine Terrassenlage wie den Mauerberg mit Maschinen überhaupt bewirtschaften?

Röll: Tatsächlich gibt es moderne Mechanisierungssysteme für Steillagen ohne Terrassen. Allerdings ist der Mauerberg natürlich ein Sonderfall. Hier wird wohl eine grundlegende Flurbereinigung Voraussetzung sein müssen, um übersichtlichere Strukturen zu schaffen.

BT: Was hat Sie bewogen, in der Leader-Projektgruppe mitzuarbeiten?

Röll: Prinzipiell eignet sich das Leader-Projekt sehr gut, Leute aus den verschiedenen Bereichen wie Weinbau, Behörden, Institutionen und Privatwirtschaft bei konzeptionellen Planungen zusammenzuführen. Auf dem Weingut Nägelsförst selbst mit seinen rund 33 Hektar Weinbaufläche gibt es sechs Hektar brachliegende Fläche. Daher besteht auch ein betriebliches Interesse. Auf diesen Brachlagen sollen zeitnah neue Rebstöcke gepflanzt und wiederbewirtschaftet werden. Auch gibt es angrenzende Nachbarn, die Flächen abgeben wollen, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Außerdem haben wir 1,5 Hektar Rebflächen mit Trockenmauern. Hier sehen wir Chancen, mit Ideen aus der Leader-Projektgruppe die Trockenmauern zu sanieren. Zum anderen möchte ich mit meiner Haltung ein gutes Miteinander unter den zahlreichen hochwertigen Weinerzeugern fördern. Die Meinung, dass nur der alleinige Anbieter auf dem Markt Gewinner ist, ist längst überholt. Ich möchte, dass man Nägelsförst als kollegiales Weingut wahrnimmt, denn das sind wir.

BT: Welche Schwierigkeiten gibt es in der Leader-Projektgruppe "Entwicklungskonzept für brachfallende Reblagen und die Sanierung von Trockenmauern"?

Röll: Ich sehe das so, dass da eher verschiedene Interessensgruppen beteiligt sind. Die Interessen sind diametral gegenübergestellt zwischen den Leuten, die eine hübsch blühende Blumenwiese wünschen oder Wander-Tourismus orientierte Leute, die mehr nicht geteerte Erlebniswege wollen, und den Bewirtschaftern von Rebkulturen, die den Grad der Mechanisierung erhöhen wollen. Es wird vielfältige Lösungsmöglichkeiten geben. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt in den Dialog eingestiegen sind. Um jedoch das grundlegende Problem anzugehen, müssen weitere Anstrengungen unternommen werden.

Interview

BT: Sie sprachen in Bezug auf die Marketing- und Vertriebsstrategien von neuen Denkansätzen. Könnten Sie diese näher erläutern?

Röll: Wir haben das Bedürfnis - gerade auch an der Grenze zu Frankreich -, Attraktivität für überregionale Konsumenten zu schaffen. Hier befindet sich Baden noch in einem regionalen Dornröschenschlaf. Es wurde verpasst, unseren Wein in anderen Regionen bekanntzumachen. Da sind andere Weinbaugebiete wie in der Pfalz rechts und links an Nägelsförst vorbeigefahren. Dabei haben wir schlagkräftige Werbeargumente, mit denen die Käufer emotional animiert werden können. Es muss uns gelingen, in einer überregionalen Strategie etwa die Steillagen kommunikativ dem Kunden als Handarbeit zu vermitteln. Der Badische Wein muss im Export und mehrsprachig an der richtigen Stelle auf internationalen Messen angepriesen werden. Ein einfaches Mittel wäre beispielsweise ein spektakuläres Imageplakat des einmaligen Mauerbergs auf der internationalen Bühne. Der Mauerbergwein von Hand erarbeitet, muss seinen Preis kosten! Die Einladung führender Journalisten großer internationaler Zeitungen ins Rebland wäre ebenso eine Idee international bekannter zu werden.

BT: Welche Maßnahmen schlagen Sie hier im Rebland direkt vor?

Röll: Hier muss das ganze Bündel an Maßnahmen greifen. Verkürzt heißt das, Marketing, Wertschätzung und Kundenbindungsmaßnahmen. Aktionen könnten sein: Wein-Wellness-Wanderungen, Genuss-Wochenenden, Weinwanderwochen, Tage der offenen Tür, Verknüpfung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und die Kür einer eigenen Rebland-Weinkönigin. Voraussetzung ist hierfür ein noch zu kreierender gebietsbeschreibender, wertiger Begriff, um eine überregionale Rebland-Marke zu schaffen. Wer nicht wirbt, der stirbt.

BT: Wer müsste denn hier federführend aktiv werden?

Röll: Die Betroffenen selbst müssen das Zepter in die Hand nehmen, ein Aktionsbündnis gründen und eine Person bestimmen, die die Maßnahmen vehement und effektiv vorantreibt. Parallel hierzu hilft ein ständiges Forum wie ein Runder Tisch, um im Dialog zu bleiben. Spätestens, wenn der Leidensdruck unerträglich wird, muss die Entscheidung fallen, endlich etwas zu verändern.