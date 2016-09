Bauarbeiten unterbrechen "das Herz des Busliniennetzes" Von Harald Holzmann Baden-Baden - Ab Sonntag, 25. September, wird wegen der Sanierungsarbeiten auf dem Leopoldsplatz für knapp zwei Jahre "das Herz des Busliniennetzes unterbrochen", wie BBL-Chef Stefan Güldner gestern sagte. Der Bypass der Tallinie führt über die Lichtentaler Allee, vorbei an den Museen. Alles, was die Busfahrgäste wissen müssen, im Überblick: Welche Buslinien sind von den Veränderungen nicht betroffen? Die 204 und 205 in Richtung Merkur, die 214 und 244 ins Murgtal sowie die 208. Und die anderen? Weil die Durchfahrt zwischen Leo und Augustaplatz unmöglich ist, fahren Busse, die normalerweise dort unterwegs sind, durch Kaiserallee und Lichtentaler Allee. Busse aus und in Richtung Lichtental steuern auch die Haltestelle Gausplatz an, Busse ins Rebland fahren wie gewohnt über die Fremersbergstraße. Wo liegen Ersatzhaltestellen? In Richtung Festspielhaus/Bahnhof halten die Busse der Tallinie gegenüber der Kunsthalle und in Höhe der Kurhaus-Kolonnaden sowie in der Kaiserallee in Höhe Hindenburgplatz. In der Gegenrichtung gibt es Stopps in der Kaiserallee und am Museum LA8. Die Haltestellen müssen versetzt zueinander liegen, weil zwei haltendeBussean gleicher Stelle in Gegenrichtung die Fahrbahn blockieren würden. Und wie kommt man mit dem Bus zum Augustaplatz? Fast gar nicht mehr. Am Augustaplatz hält nur noch die Buslinie 208. Was ist mit Linien, die das Ziel Augustaplatz haben? Busse der Linien 205, 206, 207, 218 und 243 fahren über Kaiserallee und Inselstraße bis zur Haltestelle Leopoldsplatz in der Luisenstraße. Was wird für die Information der Fahrgäste getan? An allen Haltestellen hängen große Plakate mit der neuen Linienführung und einem Übersichtsplan über die neuen Haltestellen in der Innenstadt während der Bauarbeiten am Leo. Zudem wird die BBL in den ersten Tagen Personal einsetzen, das den Fahrgästen weiterhilft. Außerdem gibt es ein neu aufgelegtes Kursbuch mit dem Baustellenfahrplan für einen Euro ab Montag in den Kundenzentren der BBL am Augustaplatz und in Lichtental zu kaufen. Informationen über die Busumleitungen gibt es auch im Internet. Wie lange wird der Baustellenfahrplan gelten? Zunächst einmal bis Sommer 2017. Danach ändert sich der Zuschnitt der Baustelle auf dem Leo, und der Fahrplan wird erneut verändert. Der normale Fahrplan tritt erst wieder zum Ende der Bauarbeiten in Kraft - nach derzeitigen Schätzungen also irgendwann im Sommer 2018. Und was ist in den Zeiten von Christkindelsmarkt und New-Pop-Festival? Über New-Pop wolle man sich nach dem Ende des diesjährigen Festivals unterhalten, sagte Güldner gestern. Beim Christkindelsmarkt seien aber keine Veränderungen geplant. Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, sprach von einer zusätzlichen Beschilderung und größerem Personaleinsatz, um den Verkehr auf der Kaiserallee während der Vorweihnachtszeit zu regeln. Eine Verkleinerung des Marktes sei aber nicht angedacht. www.kvv.de www.unser-leo.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben