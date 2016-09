Freude über "Jungbrunnen" Cité

Baden-Baden - Nahezu sein ganzes Berufsleben hat Werner Hirth (66) in den Dienst Baden-Badens, seiner Heimatstadt, gestellt. Am Monatsende beginnt nun für den Ersten Bürgermeister der Ruhestand - und er kann sagen: "Ich bin im Reinen mit mir, es war eine erfüllte Zeit."

Als Hirth im August 1978 als stellvertretender Leiter des Rechts- und Bauordnungsamts seine berufliche Tätigkeit im Rathaus begann, sah Baden-Baden in vielen Bereichen noch etwas anders aus. Unter insgesamt fünf Oberbürgermeistern oder -meisterinnen ("und von allen habe ich etwas lernen können") leistete er an entscheidenden Schaltstellen der Verwaltung seinen Beitrag zur Entwicklung der Kurstadt.

Dass es dazu gekommen ist, wurde Hirth nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Der Hauenebersteiner hatte sich nach dem Abitur zunächst für ein Theologiestudium entschieden aufgrund seiner christlichen Erziehung und Prägung. Doch dann merkte er, dass das Berufsbild des Priesters doch nicht seinen persönlichen Lebensvorstellungen entsprach. Hirth sattelte um und wurde Jurist, denn "mir liegt das abstrakte juristische Denken und die analytische Bewertung von Sachverhalten".

Eigentlich wollte er ja Richter werden und war auch eine gewisse Zeit in dieser Funktion am Verwaltungsgericht Stuttgart tätig. Doch letztlich merkte Werner Hirth, dass eine Arbeit in der Kommunalverwaltung aufgrund der Gestaltungsmöglichkeiten mehr seinen Interessen entsprach.

Und das Rüstzeug des Juristen erwies sich dabei als sehr nützlich, "obwohl ich mich nie zum Sklaven der Gesetze gemacht habe". Er sei auch "mit Herz und Emotion" an die Dinge gegangen, "denn sonst gelingt nichts".

Werner Hirth gliedert seine Zeit in der Stadtverwaltung in mehrere Abschnitte. Die "Lehrjahre" in den 80ern als Leiter des Rechts- und Bauordnungsamtes seien begleitet gewesen von spannenden Ereignissen wie dem Tunnelbau und der Gartenschau. Die 90er Jahre, als Hirth Stellvertreter des Baudezernenten und Baureferatsleiter wurde, hätten eine Zeit des Umbruchs für Baden-Baden gebracht, erzählt der scheidende Bürgermeister. Er verweist unter anderem auf die BKV-Reform und die Neuorientierung der Gewerbeförderung.

Im April 2000 begann für ihn eine "neue Ära" als Leiter der Stadtbaugesellschaft GSE. Zu seinen Hauptaufgaben gehörte die Konversion und Neuentwicklung des Cité-Areals - später auch als Leiter der Entwicklungsgesellschaft Cité. Hier sei ein Stück Stadtgeschichte geschrieben worden, meint Hirth heute. Man habe ein Projekt, das auch mit großen Risiko verbunden gewesen, erfolgreich abgeschlossen. "Die Cité ist ein Jungbrunnen für Baden-Baden. Die Stadt ist dadurch lebendiger und jugendlicher geworden", sagt Hirth.

2008 wurde er dann Bürgermeister - zuständig unter anderem für den Baubereich - und stellte fest: "Es ist eine unheimliche Erfüllung, mit Menschen zu arbeiten." Zu den Aufgaben, die nun im Blickpunkt standen, zählt er unter anderem die Entwicklungsplanung 2020, die Wohnbauentwicklung, die kinderfreundliche Gestaltung der Stadt, die Investitionen in Schulen, Hallen und die Verkehrsinfrastruktur.

Wichtig sei für ihn aber auch gewesen, wenn er mit kleinen Dingen den Menschen helfen konnte. Natürlich war das nicht bei jeder Klage möglich. So erinnert sich Hirth noch an den Anruf eines Bürgers, der sofortiges Einschreiten der Stadt wegen der Zweckentfremdung einer Garage gefordert hatte: "Da drin wird Tischtennis gespielt."

Umgang mit Menschen von Respekt getragen

Auch auf gesellschaftlichem Parkett wurde Hirth als Bürgermeister gefordert. Bei seiner ersten Grand-Prix-Ball-Eröffnung musste er widerstrebend den musikalisch untermalten Einmarsch der Prominenten anführen, nachdem es ihm nicht gelungen war, diese Ehre dem auch anwesenden Markgrafen zu übertragen. Aber insgesamt habe das Amt des Bürgermeisters für ihn sicherlich mehr Freude als Belastung gebracht, unterstreicht Hirth.

Wichtig war ihm auch immer ein von seinem christlichen Weltbild bestimmter Umgang mit den Menschen, der vom persönlichen Respekt getragen wird. Obwohl Hirth auf viele Erfolge in seiner Zeit als Bürgermeister verweisen kann, muss er auch seufzend eingestehen: "Man kann leider in acht Jahren nicht alles erledigen." So wäre er gerne bei der Wohnbauentwicklung Baden-Badens noch etwas weitergekommen. Auch beim Radverkehrskonzept und der Förderung regenerativer Energien gebe es noch viel zu tun.

Dennoch ist ihm die Entscheidung, auf eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zu verzichten, "trotz etwas Wehmut" nicht schwergefallen. "Für mich ist die Zeit gekommen, noch etwas anderes zu tun", sagt er. Und er sehe diesem Lebensabschnitt mit großer Neugierde entgegen. Eine feste Planung gebe es für diese Zeit nicht. Fortsetzen will Hirth, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, natürlich sein kirchliches Engagement. Darüber hinaus möchte er gerne mit jungen Menschen arbeiten und die Natur zu Fuß und mit dem Rad erkunden. Dazu müsse man auch nicht um die Welt reisen, denn "vor unserer Haustür liegt alles Glück dieser Erde."