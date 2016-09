Vom Parkplatz-Tetris und dem Sofa der Stars

Baden-Baden - Warum auf der Wunschliste der Stars auch schon mal "weiße Socken" standen, wie "Parkplatz-Tetris" funktioniert und wer eigentlich der "Godfather of Glühbirne" ist: All das und noch einiges mehr erfuhren gestern die Teilnehmer beim "BT öffnet Türen" im Festspielhaus.

Während die Vorbereitungen für das abendliche Konzert mit Matt Simons bereits auf Hochtouren liefen, führte SWR3-Moderator Jochen Graf die BT-Leser gestern Nachmittag durch die Bereiche des Festspielhauses, die für Besucher sonst nicht zugänglich sind. Die Gruppe durfte nicht nur Licht- und Tontechnik unter die Lupe nehmen, sondern auch selbst auf die Bühne klettern, auf der schon die ersten Künstler mit dem Aufbau beschäftigt waren. Sie nahmen das laut Graf "legendäre" Sofa unter die Lupe, auf dem auch schon Lenny Kravitz und Udo Lindenberg Platz genommen haben. Und sie schlenderten durch die Garderobe von Tim Bendzko, in der nur noch ein paar leere Sektgläser daran erinnerten, dass der Sänger und seine Crew nur ein paar Stunden zuvor noch dort gewesen waren.

Jochen Graf, vielen als Moderator bekannt, ist im Festspielhaus in einer anderen Position unterwegs: Er ist einer der sogenannten Venue Manager, die dort für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Und weil er das Festival schon seit so vielen Jahren miterlebt, konnte er den BT-Lesern auch die eine oder andere Anekdote erzählen. Zum Beispiel von der Band, die auf ihre Wunschliste für die Ausstattung ihrer Garderobe einmal "weiße Socken" notierte. Man habe sich damals entschieden, diesen Wunsch nicht zu erfüllen, berichtete Graf - und später stellte sich heraus, dass die entspannten Musiker nur mal testen wollten, ob auch ganz absurde Forderungen ausgeführt werden.

Ohnehin seien 90 Prozent der Künstler durchaus nicht hochnäsig und wüssten, was hinter der Bühne alles geleistet werde. Zum Beispiel tüftelte "The Godfather of Glühbirne", so stellte Graf Lichtdesigner Teddy Götz vor, drei Wochen lang an Licht- und Video-Gestaltung des Specials. Schließlich müssen am Ende Effekte und Farben zur Stimmung jedes einzelnen Liedes passen.

Aber nicht nur innerhalb des Festspielhauses sind Mammutaufgaben zu bewältigen - der Ausnahmezustand fängt schon mit dem von Lkw und Bussen überfüllten Parkplatz an. "Das ist Parkplatz-Tetris, was da hinten passiert", beschrieb Graf die Millimeter-Arbeit. Denn neben Lkw voller Equipment reisen auch viele Bands mit Bussen an - so übernachteten am Donnerstag Crew und Bandmitglieder von Olly Murs und Zara Larsson direkt neben dem Festpielhaus, gestern parkte dann der Bus von Matt Simons vor der Tür. Die Fragen bei der Ankunft seien übrigens bei allen gleich - nämlich nach "Kaffee, Toiletten und W-Lan".